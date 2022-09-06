На випадок непередбачуваних обставин: українцям радять підготувати тривожну валізу з їжею

Вересень, 06 в 14:58

Українцям радять підготувати тривожну валізу з їжею. Вона може знадобитися у разі непередбачуваних обставин.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив радник керівника Офісу президента та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

– Все залежить від того, де перебуває людина. Є дві причини. Перша причина – це бідність. Друга – близькість до передової, де можуть бути перебої з постачанням. Треба мати тривожну сумку з собою, де будуть документи та інші речі. У ній має бути вода та їжа. Бажано, щоб у всіх це було. Будь ласка, не зволікайте, – закликав він.

До слова, українців вже неодноразово попереджали, що зима цьогоріч буде вкрай важкою. Тому потрібно вже зараз починати запасатися необхідними речами, які допоможуть зігрітися під час холодів.

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