Вересень, 06 в 15:37

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким пропонується звільнити від загальної мобілізації ще дві категорії чоловіків: тренерів і вихователів дитсадків.

Йдеться про документ № 7726, зареєстрований нардепами від Слуги народу. Він зараз опрацьовується в комітеті.

Законопроєктом вносяться зміни в ст. 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розширюється перелік категорій громадян, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

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Нардепи пропонують включити до списку:

• педагогічних працівників, які працюють у дитсадках (дошкільних навчальних закладах);

• тренерів закладів фізичної культури і спорту державної чи комунальної форми власності.

Головні умови для звільнення від призову – робота в дитсадках або в закладах фізичної культури і спорту за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Як зазначається в пояснювальній записці, працівників дитсадків та тренерів пропонують звільнити від мобілізації через нестачу цих кадрів в Україні.

– Навіть у мирний час у багатьох з таких закладів є проблеми із заповненням педагогічно-викладацьких вакансій, а коли велика частина наших співгромадян змушена була виїхати за кордон в якості біженців, ці кадрові проблеми загострилися. Тому виглядає логічним і доцільним включити названі педагогічно-викладацькі категорії до числа тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, – сказано в записці.

Законопроєктом також пропонується, щоб мобілізовані військовослужбовці, які не підлягають призову, мали можливість за власним бажанням звільнитися із військової служби.

Як відомо, воєнний стан в Україні продовжено до 21 листопада 2022 року. Крім того, продовжено терміни загальної мобілізації з 23 серпня на 90 діб.

У липні Верховна Рада підтримала відстрочку від призову педагогів і науковців. Крім того, в Україні не призиватимуть людей, які втратили близьких родичів унаслідок повномасштабної війни.