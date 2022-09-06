Вересень, 06 в 17:33

Із 1 жовтня 2022 року жінки низки спеціальностей повинні стати на військовий облік. Це передбачає наказ №35 Міністерства оборони.

Наразі у ньому є 14 спеціальностей. Але нещодавно в Міноборони пояснили, що в Україні не планують з 1 жовтня ставити на військовий облік усіх жінок, професії яких є в переліку військово-облікових спеціальностей.

Усе через те, що Збройні сили наразі потребують спеціалістів лише деяких професій.

Зараз дивляться

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю Маші Єфросиніній розповіла, що потрібно знати про військовий облік жінок в Україні з 1 жовтня.

Чи потрібно ставати на військовий облік?

Передусім Ганна Маляр наголосила, що з 1 жовтня не треба нікуди бігти. Адже в Генштабі на сьогодні не потребують збільшення кількості жінок, які перебувають на обліку.

Саме тому є публічна офіційна позиція, яка полягає у тому, щоб ця процедура відбувалася добровільно, а не в обов’язковому порядку.

Маляр переконує, що питання потрібно вирішити системно. Для цього Генштаб і Міноборони пропонують внести відповідні зміни до закону, де вказати, що жінок можуть брати на військовий облік, але за бажанням, тобто добровільно.

Ці поправки повинні ухвалити народні депутати. Якщо ж вони цього не зроблять до 1 жовтня, то, за словами Маляр, у Міноборони є план Б.

Він полягає у тому, що, як і минулого року, обов’язковий військовий облік жінок відтермінують ще на рік, аби знайти механізм, як зробити процедуру добровільною.

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Що означає поняття стати на облік?

Ганна Маляр запевнила, що постановка жінок на облік, як і чоловіків, взагалі не означає, що їх мобілізують і заберуть в армію.

Це роблять для того, щоб територіальні центри комплектування (військкомати) могли знати, скільки людей і яких спеціальностей є на обліку, і кого з них можна мобілізувати у разі потреби.

Також заступниця міністра оборони наголосила, що на сьогодні навіть ті жінки, які служать в армії за контрактом, потрапляють на фронт лише добровільно.

Що зі списком спеціальностей?

За словами Маляр, Генштаб хоче скоротити список спеціальностей жінок, яким пропонуватимуть добровільно ставати на облік.

Зараз таких позицій є 14, але пропонують зробити їх лише три, серед яких будуть певні медичні спеціальності, радіоелектроніка і спеціальності, пов’язані з приготуванням їжі.

Що робити жінкам з дітьми?

Заступниця міністра оборони пояснила: якщо вдасться внести зміни і взяття на облік буде добровільним, тоді немає значення, є у жінки діти чи ні.

Якщо ж змін не буде, Міноборони діятиме за планом Б, тобто відтермінує ще на рік обов’язкове взяття жінок на облік.

Яка ситуація з перетином кордону?

Ганна Маляр запевняє, що незалежно від того, чи встигнуть внести зміни до закону, чи його дію просто відтермінують, з 1 жовтня жодних змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок не буде.

Скільки українок добровільно пішли на фронт?

За інформацією заступниці міністра оборони, на передньому краї фронту наразі перебувають близько 5 тис. жінок. Загалом у ЗСУ служать близько 30 тис.

Ганна Маляр додала, що, зі слів командирів, до жінок на фронті ставляться дуже дбайливо.