Військовий облік жінок: що робити з 1 жовтня і який план Б готує Міноборони
Із 1 жовтня 2022 року жінки низки спеціальностей повинні стати на військовий облік. Це передбачає наказ №35 Міністерства оборони.
Наразі у ньому є 14 спеціальностей. Але нещодавно в Міноборони пояснили, що в Україні не планують з 1 жовтня ставити на військовий облік усіх жінок, професії яких є в переліку військово-облікових спеціальностей.
Усе через те, що Збройні сили наразі потребують спеціалістів лише деяких професій.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю Маші Єфросиніній розповіла, що потрібно знати про військовий облік жінок в Україні з 1 жовтня.
Чи потрібно ставати на військовий облік?
Передусім Ганна Маляр наголосила, що з 1 жовтня не треба нікуди бігти. Адже в Генштабі на сьогодні не потребують збільшення кількості жінок, які перебувають на обліку.
Саме тому є публічна офіційна позиція, яка полягає у тому, щоб ця процедура відбувалася добровільно, а не в обов’язковому порядку.
Маляр переконує, що питання потрібно вирішити системно. Для цього Генштаб і Міноборони пропонують внести відповідні зміни до закону, де вказати, що жінок можуть брати на військовий облік, але за бажанням, тобто добровільно.
Ці поправки повинні ухвалити народні депутати. Якщо ж вони цього не зроблять до 1 жовтня, то, за словами Маляр, у Міноборони є план Б.
Він полягає у тому, що, як і минулого року, обов’язковий військовий облік жінок відтермінують ще на рік, аби знайти механізм, як зробити процедуру добровільною.
Що означає поняття стати на облік?
Ганна Маляр запевнила, що постановка жінок на облік, як і чоловіків, взагалі не означає, що їх мобілізують і заберуть в армію.
Це роблять для того, щоб територіальні центри комплектування (військкомати) могли знати, скільки людей і яких спеціальностей є на обліку, і кого з них можна мобілізувати у разі потреби.
Також заступниця міністра оборони наголосила, що на сьогодні навіть ті жінки, які служать в армії за контрактом, потрапляють на фронт лише добровільно.
Що зі списком спеціальностей?
За словами Маляр, Генштаб хоче скоротити список спеціальностей жінок, яким пропонуватимуть добровільно ставати на облік.
Зараз таких позицій є 14, але пропонують зробити їх лише три, серед яких будуть певні медичні спеціальності, радіоелектроніка і спеціальності, пов’язані з приготуванням їжі.
Що робити жінкам з дітьми?
Заступниця міністра оборони пояснила: якщо вдасться внести зміни і взяття на облік буде добровільним, тоді немає значення, є у жінки діти чи ні.
Якщо ж змін не буде, Міноборони діятиме за планом Б, тобто відтермінує ще на рік обов’язкове взяття жінок на облік.
Яка ситуація з перетином кордону?
Ганна Маляр запевняє, що незалежно від того, чи встигнуть внести зміни до закону, чи його дію просто відтермінують, з 1 жовтня жодних змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок не буде.
Скільки українок добровільно пішли на фронт?
За інформацією заступниці міністра оборони, на передньому краї фронту наразі перебувають близько 5 тис. жінок. Загалом у ЗСУ служать близько 30 тис.
Ганна Маляр додала, що, зі слів командирів, до жінок на фронті ставляться дуже дбайливо.