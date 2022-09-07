6600 грн одним платежем: як українцям отримати допомогу від організації Acted
У Кропивницькому французька міжнародна неурядова організація Acted надає одноразову допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Як отримати грошову допомогу від Acted – дізнавалися Факти ICTV.
Що передбачає допомога та хто може отримати
Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів родини на період три місяці.
Тобто вам на картку надійде 6 600 грн одноразовим платежем.
Виплати будуть здійснюватися шляхом зарахування переказу на карту Ощадбанк або через Укрпошту.
Претендувати на виплати можуть:
- родини без працездатних чоловіків, в яких жінка виконує роль годувальника;
- одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;
- одинокі люди похилого віку;
- багатодітні родини;
- родини, які виховують дітей з інвалідністю;
- ВПО.
Як отримати
Для реєстрації в програмі потрібно мати з собою документи усіх переміщених членів родини:
- паспорти;
- ідентифікаційні коди;
- свідоцтва про народження дітей;
- статус ВПО.
Заявку на допомогу можна подати з 1 червня 2022 року, зателефонувавши на гарячу лінію.
Номери гарячої лінії:
- +38095 365 6219;
- +38093 609 9277;
- +38099 636 8996;
- +38099 144 3613.