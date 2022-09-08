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Сліди катувань та відсутні частини тіла: РФ повернула тіло британського волонтера Пола Урі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Сліди катувань та відсутні частини тіла: РФ повернула тіло британського волонтера Пола Урі
Фото: Depositphotos

Після більше ніж 1,5 місяці перемовин Росія повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– В липні ми бачили заяви російських пропагандистів про загибель Пола Урі “внаслідок хвороби і стресу”, а сьогодні 7 вересня отримали понівечене тіло, на якому численні порізи, сліди катувань та відсутні деякі частини, – зазначив омбудсмен.

Також він додав, що може з упевненністю сказати, що смерть була насильницька.

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– Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається, — каже Лубінець.

Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза.

Також він зазначив, що Посольство Великої Британії в Україні поінформовано належним чином.

Нагадаємо, що про смерть Пола Урі стало відомо ще 15 липня. Британський військовий потрапив у полон до бойовиків так званої ДНР у квітні, помер він 10 липня.

Джерело: Дмитро Лубінець

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