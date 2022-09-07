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Факти / Україна / Суспільство

Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція
Фото: Depositphotos

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, мають можливість оформити пенсію за віком онлайн.

Як на ТОТ оформити пенсію онлайн – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Пенсія за віком

Якщо ви досягли 60-річного віку в 2022 році та маєте не менше 29 років страхового стажу – ви набули право на пенсію за віком.

Зараз дивляться

За її призначенням можна звертатися у будь-який час, але:

  • якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку;
  • якщо звернення за пенсією буде пізніше ніж три місяці, у такому разі пенсію призначать з дати звернення за нею.

Оформлення пенсії онлайн на ТОТ

Як зазначають у самому Пенсійному фонді, заява на призначення пенсії подається особисто, або через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.

Оскільки завітати в органи ПФУ українці з ТОТ не мають можливості, вони можуть скористатися спеціальним Електронним порталом Пенсійного фонду.

Отож, щоб подати заяву на оформлення пенсії за віком, необхідно:

  1. Увійдіть до особистого кабінету на Електронному порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
  2. Знайдіть та оберіть пункт Всі послуги – Заява на призначення пенсії.
  3. Заповніть необхідні поля заяви – вкажіть персональні, адресні та контактні дані, документи, що посвідчують особу.
  4. Дайте відповідь на запитання в анкеті та завантажте скан-копії необхідних документів.
  5. На екрані з’явиться сформована заява, уважно перегляньте її.
  6. Якщо всі дані вказані вірно, підпишіть заяву КЕП та відправте до ПФУ.

Результати опрацювання звернення будуть відображені в особистому кабінеті у вкладці Мої повідомлення.

Необхідні документи

Щоб отримати пенсію за віком, ви маєте надати скан-копії:

  • паспорта;
  • ідентифікаційного коду;
  • документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток);
  • довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);
  • фотографія для пенсійного посвідчення;
  • свідоцтво про шлюб – надають жінки у випадку зміни прізвища.
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