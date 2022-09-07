Жителі Закарпаття за прихисток ВПО отримають 4 тис. грн разової допомоги

Вересень, 07 в 12:04

Одноразову допомогу у розмірі 4 тис. грн отримають жителі Закарпатської області, які у вересні або жовтні безкоштовно прихистять вимушених переселенців щонайменше на місяць.

Ці кошти надаються з обласного бюджету в межах регіональної програми Турбота, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Напередодні уряд за сприяння Мінреінтеграції уклав оновлений меморандум із Товариством Червоного Хреста України, що дозволить збільшити компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у межах програми Прихисток.

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З жовтня власники житла, які прихистили ВПО, отримуватимуть 900 грн замість 450 грн за кожну таку особу на місяць.