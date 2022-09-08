Вересень, 08 в 16:44

Готуючись до важкої зими та холодного опалювального сезону, українці почали скуповувати обігрівачі, генератори та котли.

Попит збільшився в десятки разів, тому сьогодні обігрівачі у дефіциті. Як та чим можна замінити електронний обігрівач – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Як зігрітися вдома без обігрівача

Якщо купити електронний обігрівач ви не встигли, а вдома у вас доволі прохолодно, є кілька дієвих засобів, які допоможуть зігрітися:

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Влаштуйте собі теплу ванну для ніг – перелийте у таз нагріту воду та занурьте туди ноги. За 5-10 хв ваш організм повністю зігріється. Коли вода почне холонути, на ноги слід одягнути вовняні шкарпетки.

– перелийте у таз нагріту воду та занурьте туди ноги. За 5-10 хв ваш організм повністю зігріється. Коли вода почне холонути, на ноги слід одягнути вовняні шкарпетки. Теплі речі – перегляньте свій домашній одяг, якщо він недостатньо теплий, слід купити новий. Цьогоріч до зими варто готуватися серйозно, тому виберіть собі теплі штани, шкарпетки, кофту, махровий халат та термобілизну.

– перегляньте свій домашній одяг, якщо він недостатньо теплий, слід купити новий. Цьогоріч до зими варто готуватися серйозно, тому виберіть собі теплі штани, шкарпетки, кофту, махровий халат та термобілизну. Гарячий чай та їжа – ситний гарячий обід допоможе вам зігрітися. Також зверніть увагу на горіхи – вони містять корисні жири, що допомагають організму регулювати температуру.

– ситний гарячий обід допоможе вам зігрітися. Також зверніть увагу на горіхи – вони містять корисні жири, що допомагають організму регулювати температуру. Саморобна грілка – наберіть у пляшку гарячої води та покладіть її собі під ноги чи спину.

Чим замінити обігрівач

Електричні капці для дому

Це спеціальний прилад для нагріву ніг, який має вигляд звичних домашніх капців або м’якої грілки.

Принцип роботи простий – одягаєте капці або засовуєте ноги у грілку та підключаєте прилад до живлення через USB.

Грілка, що розміщена всередині капців, нагрівається, даруючи вашим ногам відчуття тепла та комфорту.

Коштують такі грілки по різному – від 400 грн до 2 тис. грн. Придбати такий товар можна в інтернет-магазинах.

Електропростирадла

Це доволі зручний та безпечний спосіб зігрітися холодного вечора. Усередині електричного простирадла містяться тонкі, плоскі елементи нагрівання, ізольовані один від одного.

За допомогою перемикача можна самостійно вибирати режим обігріву спального місця – мінімальний (до 40С), середній (50-60С) або максимальний (75 С°).

Крім того, такі простирадла можна прати. Для такого випадку передбачений знімний кабель.

Якісні електропростирадла мають систему автоматичного вимкнення. При досягненні максимальної або виставленої температури, нагрівач самостійно відключається.

Ця функція не допускає можливості перегріву людини. Завдяки системі автоматичного вимкнення, на електропростирадлі можна засинати та не турбуватися про свою безпеку.

Коштують такі прилади для обігріву – від 700 до 6 тис. грн.

Килим з підігрівом

На вигляд це звичайний килимок, який має здатність нагріватися. Такий пристрій зручно стелити під ноги, щоб не замерзати прохолодними днями.

Електрокилимок застосовується:

для обігріву ніг;

як мобільна тепла підлога;

як звичайна електрична грілка;

як килимок для сушки взуття.

Основні переваги такого килима – безпечний нагрівальний елемент, плавне регулювання нагріву, захист від перегріву.

Купити такий прилад можна від 500 грн до 2 тис. грн.

Також можете звернути увагу на електрогрілки. Сьогодні вони мають безліч варіацій – їх можна вдягати як пояс, тримати в руках, підкладати під спину чи ноги.

Електричні грілки – хороший спосіб зігрітися взимку, крім того, їх можна придбати за приємні ціни (від 300 до 2 тис. грн).