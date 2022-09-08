Вересень, 08 в 19:56

Загальний обсяг грошових виплат українським військовим за серпень становитиме загалом близько 72 млрд грн.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що Міноборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення, маючи на увазі посадові оклади та надбавки за звання та вислугу років.

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Також перераховано 100% додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану (30 тис. грн).

— Виплати за безпосередню участь у бойових діях – це 100 тис., будуть профінансовані за планом у другій половині вересня, коли будуть опрацьовані надані відомості від військових частин, – повідомила Маляр.

Заступниця міністра додала, що паралельно здійснюються виплати родинам загиблих українських захисників. Це відбувається відразу після того, як родинам надають пакети документів.

Маляр наголосила, що ситуація з фінансуванням українських захисників стабільна.

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Напередодні, 7 вересня, у Міноборони повідомили, що відтермінували взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

За словами Ганни Маляр, з 1 жовтня немає жодних заборон на виїзд жінкам за кордон.

Джерело: Військове телебачення України