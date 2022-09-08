Вересень, 08 в 9:40

В Україні триває загальна мобілізація, відповідно, регулярно здійснюється вручення повісток.

Чи може чоловік відмовитися від повістки та чи передбачена за це відповідальність – дізнавалися Факти ICTV.

Чи можна в Україні відмовитись від отримання повістки

Так. Такий випадок можливий та цілком законний. Потрібно розуміти, що відмовитись просто так, бо не хочеться приходити у військкомат, не можна.

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Юрист Ростислав Кравець зазначає, що для відмови у отриманні повістки призовник повинен мати конкретні причини.

У яких випадках можна відмовитись від повістки:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Саме тому потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам хочуть вручити.

Юрист каже, що повістка обов’язково повинна містити:

ПІБ;

рік народження та адресу призовника;

місце роботи;

вид повістки

дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Також ви повинні мати з собою документи, щоби підтвердити особу.

Якщо під час вручення ви знайшли помилку у заповнені повістки, ви можете відмовитись від підписання.

У такому випадку співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання.

Цей акт укладається у присутності свідків, щоби було підтвердження причини відмови від отримання повістки.

Потім його передають до центру комплектування. В окремих випадках його можуть направити до поліції (це малоймовірно).

Крім того, вручати повістку вам повинна лише уповноважена особа. Юрист Ростислав Кравець каже, якщо повістку вам дає представник ТРО чи поліції, ви теж маєте право відмовитись.

– Як таких правил вручення повісток немає. Є лише правило, що повістку повинна вручати уповноважена військкоматом особа, тобто представники ТРО чи поліції не можуть просто ходити та вручати ці повістки. Це має робити особа, уповноважена військкоматом (центр комплектування та соціальної підтримки), яка вручатиме відповідні повістки, – зауважує юрист Ростислав Кравець.

Чи передбачена відповідальність за відмову від повістки

Якщо ви відмовились від повістки з поважних причин, то ніякої відповідальності не передбачається.

Штраф можуть виписати у випадку, якщо ви порушили правила військового обліку. Тобто після вашої відмови та складання акту, справу передають на розгляд керівникам центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1 700 грн за порушення правил військового обліку.

Накладення такого штрафу можна оскаржити в місцевому суді, саме там центр комплектування буде доводити, що ви порушили правила обліку.

Якщо правил обліку ви не порушили, ніякої відповідальності не буде.

Саме за порушення правил обліку можуть виписати штраф, але за те, що ви просто відмовились від повістки штраф не передбачається. За відмову покарання немає.

Проте будьте готові до того, що повістку вам вручатимуть знову. Навіть якщо ви від неї відмовились, у військкоматі розглянуть акт та надішлють нову, правильну повістку.

Фото: Укрінформ