Вересень, 09 в 14:18

На деокупованих територіях Харківської області розпочнуть відновлювати діяльність українських органів влади, поліції, екстрених служб та готувати міста і села до зими.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– У нас буде дуже велика кількість роботи з приводу відновлення органів державної влади на деокупованих територіях, національної поліції, підрозділів ДСНС, швидкої допомоги, бо наші люди мають отримувати найсучасніші українські послуги та відновлювати своє життя навіть у таких дуже складних умовах. І маємо підготувати населені пункти до зимового опалювального сезону, – зазначив він.

За словами Синєгубова, в деокупованих населених пунктах ще триває зачистка, але найближчим часом планується розпочати відновлення інфраструктури та підготовку до опалювального сезону.

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Також голова ОВА додав, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області, тому закликав мешканців бути максимально обережними.

Він вважає, що активізація російських окупантів пов’язана з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють велику кількість населених пунктів в області.

Нагадаємо, що у ніч на 9 вересня загарбники обстріляли Харків. Внаслідок цього пошкоджено один із вищих навчальних закладів.

Фото: Олег Синєгубов