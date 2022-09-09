Вересень, 09 в 9:17

З початком повномасштабної війни на території України, тисячі українців вимушені були тікати від ракет та пострілів. Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей.

І українська влада, і міжнародні організації почали підтримувати та допомагати ВПО, надаючи їм різноманітну допомогу.

Факти ICTV зібрали інформацію про усі грошові допомоги ВПО від різних структур. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Державні допомоги ВПО

Державна виплата, у межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, зможуть отримати виплату 6 500 грн. Цю допомогу необхідно було оформлювати через сервіс Дія.

Заявку на виплати вже неможливо надіслати, але гроші отримали ще не всі. Така тривала затримка пов’язана передусім з великою кількістю охочих. Реєстри й досі опрацьовують усі дані.

Якщо ви надіслали заявку, але грошей не отримали – почекайте, виплати обов’язково надійдуть.

Щомісячна державна допомога на проживання ВПО – 2 тис. грн дорослому та 3 тис. грн дітям та людям з інвалідністю.

Щоб її отримати, необхідно надіслати відповідну заявку. До 30 квітня 2022 року зробити це можна було онлайн через додаток Дія. Наразі ці виплати ВПО надходять не всім, а лише мешканцям певних громад.

Крім цього, одноразову допомогу можуть отримати особи, які евакуюються з районів, де тривають активні бойові дії. Такі виплати здійснює Укрзалізниця просто на вокзалі.

Головне, звернутися по допомогу необхідно впродовж одного дня після прибуття. Таку одноразову допомогу можуть отримати також українці, які проживають на деокупованих територіях.

Компенсацію 450 грн за комунальні послуги можуть отримати ті, хто прихистив у себе вдома ВПО.

Отримати ці гроші можна так:

подати заяву про готовність прихистити людей до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт Прихисток;

подати відповідну заяву до ОМС після поселення переселенців;

до п’ятого числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.

По 6 500 грн за працевлаштування ВПО. Українські підприємці зможуть отримувати по 6 500 грн за кожного найнятого на роботу переселенця. Подати заявку на отримання компенсації можна через сервіс Дія. Гроші вже можна отримати за перший та другий місяць роботи переселенця.

Міжнародна допомога ВПО

Окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з урядом України.

Зокрема, таку допомогу ВПО можуть отримати від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України.

Фінансова допомога в межах програми становитиме 2 500 грн на особу. Виплати здійснюватимуться на підставі даних з інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей із Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформаційної платформи єДопомога.

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно – додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни. Багатодітним сім’ям буде виплачуватись допомога у розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно заповнити анкету на сайті ЮНІСЕФ та надіслати її, дотримуючись інструкцій.

Багатоцільова грошова допомога від ООН запроваджена в усіх областях, які приймають велику кількість переміщених осіб. А саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Полтавській.

Грошова допомога надається УВКБ ООН ВПО, допомагає вирішити їхні основні потреби, як-от необхідність платити оренду, купувати їжу та предмети гігієни.

Сума допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомога надаватиметься протягом трьох місяців. Тобто, в цілому за три місяці – 6 660 грн на одного члена сім’ї.

Грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН здійснюється без подання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2 220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб.

Програма багатоцільової грошової допомоги МОМ, яка є додатковою до будь-якої державної допомоги і становить 2 220 грн на місяць на особу і надається принаймні протягом трьох місяців.

Фінансова допомога ВПО від Норвезької ради у справах біженців (NRC) надається усім ВПО, які не реєструвалися та не отримували грошову допомогу від ООН чи інших іноземних організацій (виплати ВПО від держави не враховуються).

Розмір виплат від NRC становить 2 200 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.

Реєстрація на допомогу відбувається виключно через месенджер WhatsApp за допомогою чат-бота.