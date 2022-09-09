Із жовтня переселенці отримуватимуть соцпослуги по-новому: що зміниться
Із 1 жовтня переселенці зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Для цього Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери.
Це дасть можливість централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, і значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців.
Внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:
- швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
- виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
- з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.
Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах.
– Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування, – пояснила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.