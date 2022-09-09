Вересень, 09 в 12:30

Із 1 жовтня переселенці зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Для цього Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Це дасть можливість централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, і значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців.

Внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

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швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах.