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Факти / Україна / Суспільство

Із жовтня переселенці отримуватимуть соцпослуги по-новому: що зміниться

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Із жовтня переселенці отримуватимуть соцпослуги по-новому: що зміниться
Фото: Depositphotos

Із 1 жовтня переселенці зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Для цього Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Це дасть можливість централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, і значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців.

Внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

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  • швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
  • виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
  • з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах.

– Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування, – пояснила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Джерело: Урядовий портал
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