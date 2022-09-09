Вересень, 09 в 15:37

В умовах повномасштабної війни майбутня зима може бути найважчою за всі роки незалежності України, про що неодноразово попереджали представники української влади.

Серед причин – поруйнована та окупована військами РФ критична інфраструктура, труднощі з накопиченням енергоресурсів в умовах війни, масштабна енергетична криза в Європі, спровокована Росією, яка призвела до значного подорожчання енергоносіїв (зокрема, газу).

Не виключені й подальші ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Зараз дивляться

– Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик — це терористичні акти РФ проти критичної інфраструктури, – наголошував наприкінці серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Факти ICTV поспілкувалися з експертами та розповідають, чи варто очікувати зростання комунальних тарифів під час опалювального сезону 2022-2023 років, а також чи буде тепло в домівках українців узимку.

Заморожені тарифи, але не всі

Через війну багато українців втратили джерело доходів, у зв’язку з чим не завжди мають можливість сплачувати за комунальні послуги. Влада вирішила піти на поступки та заморозила тарифи на деякі послуги.

Так, наприкінці липня Верховна Рада ухвалила урядовий закон № 7427, яким запроваджується мораторій на підвищення тарифів на:

• теплову енергію (її виробництво, транспортування), на послуги з її постачання, а також на постачання гарячої води;

• послуги з розподілу природного газу;

• вартість природного газу для побутових споживачів та виробників теплової енергії для населення (тариф не може бути вищим за вартість “блакитного палива” станом на 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни).

Замороження тарифів на зазначені комунальні послуги запроваджується на період дії воєнного стану в Україні та шість місяців після його завершення. Різницю в тарифах постачальникам платитиме держава.

Протягом цього ж періоду постачальникам природного газу заборонено здійснювати примус побутових споживачів до сплати заборгованості.

Закон уже підписав президент Володимир Зеленський. Тож можна очікувати, що тарифи на централізоване опалення, гарячу воду та газ залишатимуться незмінними протягом цього опалювального сезону.

Ще в липні минулого року повноваження з регулювання діяльності підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) були передані органам місцевого самоврядування. Тобто місцева влада безпосередньо впливала на формування тарифів на опалення, і вони відрізняються в різних регіонах України.

Що стосується газу, то близько 98% побутових споживачів зараз є клієнтами держкомпанії НАК Нафтогаз України як постачальника останньої надії. З 1 травня мільйони домогосподарств автоматично були переведені до цього постачальника і отримують газ за фіксованим тарифом 7,96 грн за кубометр.

Згідно з даними інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, ще низка постачальників пропонують тариф від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр.

Ціни на електроенергію для побутових споживачів зафіксовані урядом на рівні:

• 1,44 грн/кВт-година – при споживанні до 250 кВт-год електрики на місяць;

• 1,68 грн/кВт-год – при споживанні понад 250 кВт-год на місяць.

Тобто тарифи залежать від місячних обсягів споживання. У квітні Кабінет міністрів постановою № 453 продовжив їх дію до 31 жовтня 2022 року. Наразі невідомо, чи продовжить уряд дію фіксованих тарифів і надалі.

Тарифи на централізоване водопостачання (холодну воду) та водовідведення встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за узгодженням з органами місцевого самоврядування. Востаннє ці тарифи зросли з 1 січня 2022 року після того, як наприкінці грудня НКРЕКП затвердила нові ціни для 45 водоканалів.

Тарифи встановлюються окремо на водопостачання і окремо — на водовідведення. Причому вони різні в різних областях України. Наприклад, у Києві кубометр води коштує 16,164 грн, а тариф на водовідведення становить 14,22 грн за кубометр.

У Вінниці тариф на холодну воду встановлений на рівні 15,744 грн за кубометр, а на водовідведення – 9,876 грн.

Що буде з тарифами взимку – прогнози експертів

Експерт із ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі Фактам ICTV звернув увагу, що влада зафіксувала лише чотири комунальні тарифи: гаряче водопостачання, опалення, вартість газу та транспортування газу. Експерт не виключає, що ціни на інші послуги можуть змінюватися: зокрема, на електроенергію та холодну воду.

– Наприклад, електроенергія зафіксована постановою, яка діє до 31 жовтня 2022 року. Потім невідомо, яка там буде ситуація. Тарифи з водопостачання та водовідведення не підпадають під цей закон (про мораторій на підвищення, – Ред.) і можуть бути по факту підняті. Але при цьому потрібне ухвалення рішення органами місцевого самоврядування, – пояснив Олег Попенко.

За його словами, може зрости і тариф на вивезення твердих побутових відходів через здорожчання паливно-мастильних матеріалів.

– Цей тариф піднімається. Наскільки я знаю, його вже підняли у Вишгороді. Деякі органи місцевого самоврядування планують підняти цей тариф. Це пов’язано з тим, що складова тарифу десь до 50% складається з паливно-мастильних матеріалів, вартість яких зросла, – зазначив Попенко.

Що стосується обслуговування багатоквартирних будинків, то в цьому випадку рішення щодо підвищення тарифу ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків на загальних зборах.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний, що тарифи протягом опалювального сезону не зростатимуть. Зокрема й ті, які не зафіксовані законом про мораторій.

– Неможливе (зростання тарифів, – Ред.). Тут не буде нічого змінюватися з політичної точки зору. Ніхто не буде ризикувати такими речами. Скоріше можуть бути віялові відключення, аніж зміна тарифів, – наголосив він.

Дуже важка зима: чи буде тепло в домівках українців

Як відомо, Кабінет міністрів ще на початку літа створив штаб для підготовки до зими в умовах війни. Його очолює міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Були визначені обсяги енергоресурсів, які потрібно накопичити до старту опалювального сезону: щонайменше 19 млрд куб. м газу та 2,5 млн тонн вугілля. Наприкінці літа в уряді звітували про накопичення в підземних сховищах 13 млрд кубометрів газу та 2 млн тонн вугілля на складах.

Денис Шмигаль 27 серпня повідомляв, що стан готовності до опалювального сезону на той момент становив 75%, і влада робить все, щоб українці взимку “були із теплом та світлом”.

Водночас експерти, з якими поспілкувалися Факти ICTV, попереджають, що приводів для особливого оптимізму немає, і зима буде дуже складною.

Так, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко звернув увагу на складну ситуацію з накопиченням енергоресурсів, зокрема газу. Адже рівень накопичення “блакитного палива” в сховищах поки що далекий від показника 19 млрд куб. м.

За словами експерта, складною є ситуація і з вугіллям, оскільки його менше на складах, ніж має бути за нормативами. Крім того, російські війська окупували Запорізьку АЕС та намагаються від’єднати станцію від енергомережі України.

– Тому ситуація з більшістю енергоресурсів у нас буде дуже складна. Те, що в нас, наприклад, електроенергія буде в дефіциті, я в цьому впевнений, і ми будемо змушені закуповувати її за кордоном. З газом, по тій вартості, яка є на сьогодні, купувати його фізично неможливо. Тих коштів, які нам надали Норвегія і Канада на закупівлю газу, нам вистачить на три дні, – заявив Попенко.

Як відомо, Норвегія вирішила виділити $200 млн на забезпечення України природним газом під час зими, а Канада – $351 млн. Водночас, згідно з останніми оцінками Нафтогазу, Україні потрібно близько $10 млрд на імпорт “блакитного палива”.

Олег Попенко нагадав про нещодавнє роз’яснення Департаменту комунальних послуг Мінрегіону, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли температура повітря впаде нижче 8°С. А в квартирах взимку повинно бути не менше 18°С. Експерт звернув увагу на ключовий нюанс у цьому поясненні: взимку в квартирах українців буде 18°С “за умови їх утеплення”.

– Ми повинні розуміти, що 90% багатоквартирних будинків в Україні не утеплені. І втрати тепла в багатоквартирних будинках у такому випадку становлять до 40-50%. Тому в цій ситуації потрібно казати, що в багатоквартирних будинках буде холодно, і температура точно буде не 18°С, а 13-15°С, можливо, ще холодніше. Тому ситуація буде загрозливою, – розповів Попенко.

Він додав, що в такому разі мешканці багатоквартирних будинків вмикатимуть електроприлади для обігріву. Проте електромережі в будинках зазвичай не готові до того, щоб усі власники квартир одночасно вмикали обігрівачі. Й така ситуація може призвести до масових пожеж.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що в Україні є міста, які однозначно не увімкнуть опалення. Є великі міста, в яких опалення буде увімкнено лише в окремих мікрорайонах. Наприклад, у Харкові та Миколаєві теплові мережі в деяких районах пошкоджені російськими обстрілами настільки, що вони не піддаються відновленню.

У зв’язку з цим експерт не виключає вірогідності віялових відключень світла взимку. Він нагадав, що під окупацією РФ досі перебувають Запорізька АЕС та Каховська ГЕС.

– Я впевнений, що в нас будуть віялові відключення, практично впевнений. Не виключений варіант, що буде продовжуватися знищення (російськими військами, – Ред.) критичної інфраструктури, магістральних ліній електропередачі, – зазначив Пендзин.

Експерт також вважає цілком ймовірним, що росіяни взимку відключать транзит газу через Україну, що призведе до зниження тиску в трубах.

– Зима буде дуже важкою. Навіть якщо у вас фізично є в наявності газ у підземних сховищах на Заході, щоб його подати в Харків чи в Полтаву за умови виключення транзиту через Україну, вартість транспортування буде значно вищою. Є дуже багато питань, які на сьогодні незрозумілі. Точно буде достатньо важкий перебіг опалювального сезону, сто відсотків, – підсумував Пендзин.

Джерело: НКРЕКП, ГазПравда, Minfin.com.ua, Кабінет міністрів, Денис Шмигаль