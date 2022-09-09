Вересень, 09 в 15:39

Працівники, які за станом здоров’я не можуть продовжувати свою роботу та беруть лікарняний, можуть розраховувати на лікарняні виплати.

Який термін виплати лікарняних за рахунок Фонду соцстрахування 2022 – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Як здійснюються виплати

Підставою для нарахування лікарняних виплат є е-лікарняний, або листок непрацездатності. Саме цим документом працівник підтверджує свою хворобу.

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Формується листок непрацездатності на основі електронного медичного висновку, який створює лікар.

Такий е-лікарняний потрапляє до Електронного реєстру листків непрацездатності, сповіщення про відкриття вашого е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Оплачувати дні хвороби без лікарняного не можна.

Проте, щоб отримати лікарняні виплати, одного листка непрацездатності недостатньо.

Оплачувати лікарняний можна лише тоді, коли він отримує статус Готовий до сплати. Зміни у статусі можна переглянути в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Для звичайних лікарняних термін зміни статусу становить 7 днів після дати відкриття. Впродовж цього часу лікарем може бути змінений медичний висновок.

Варто зазначити, що через проблеми роботи електронного кабінету та реєстру лікарняних під час війни, деякі лікарняні так і не змінили свій статус на Готовий до сплати.

У такому разі бухгалтер вашого підприємства може самостійно відрахувати та виплатити вам лікарняний.

Терміни виплат лікарняних за рахунок соцстрахування

Перші п’ять днів хвороби працівника оплачує його роботодавець. Починаючи з шостого дня — Фонд соцстрахування.

Тобто, якщо ви хворієте більше шести днів, то ваш роботодавець має подати заяву-розрахунок до Фонду соцстрахування (ФСС).

У заяві має зазначатися сума лікарняних, яку має виплатити Фонд. Якщо працівник хворіє лише 5 днів, то ніяких розрахунків до ФСС подавати не потрібно.

Взагалі виплати ФСС мають перерахувати впродовж 10 календарних днів з дня видачі лікарняного, тобто з дня, коли електронний листок непрацездатності змінив статус на Готовий до сплати.

Щодо термінів надходження виплат:

5 робочих днів — подати заяву-розрахунок на фінансування ФСС з дати прийняття комісією (уповноваженим) із соцстрахування рішення про призначення лікарняних;

— подати заяву-розрахунок на фінансування ФСС з дати прийняття комісією (уповноваженим) із соцстрахування рішення про призначення лікарняних; 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку — ФСС має перерахувати кошти вашому роботодавцю. Проте інколи ФСС не дотримується цього строку.

Свої лікарняні виплати ви отримаєте разом з найближчою зарплатою. Тобто вам надійдуть і оплати перших п’яти днів, і лікарняні за рахунок коштів ФСС.