Вересень, 09 в 8:35

Внутрішньо переміщені особи, які подали заявку на грошові виплати через застосунок Дія, та не отримали кошти, можуть вдруге звернутися по допомогу.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі національного телемарафону.

– Не можу сказати, що таких випадків було багато, але кілька десятків тисяч звернень через недосконалу роботу системи Дія не дійшли до кінцевої точки ухвалення рішень. Проаналізувавши цю ситуацію спільно з Міністерством цифрової інформації та реагуючи на запити цих людей, ми надали їм можливість повторно звернутися по допомогу, – зазначив він.

За словами Музиченка, Мінцифри сформувало перелік таких громадян, він уже переданий до органів соціального захисту населення. Тому ті внутрішньо переміщені особи, які звернулися до 30 квітня через Дію по допомогу, але так і не отримали грошей, можуть подати відповідну заявку ще раз.

Зараз дивляться

Заступник міністра наголосив, що заяви подаються не через ЦНАП чи територіальну громаду, а саме через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення.

– Якщо вони внесені до зазначеного списку, їм буде призначено допомогу, починаючи з березня. Якщо людина не потрапила до такого списку, вона все одно має звернутися і надати підтвердження того, що у квітні поточного року вона вже подавала інформацію про надання допомоги. Їй також будуть призначені відповідні виплати, – додав він.

Нещодавно Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій, та які перебувають під тимчасовою окупацією, станом на 26 серпня 2022 року. Жителі цих громад отримуватимуть державні виплати для ВПО.