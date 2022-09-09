Як пенсіонерам подати заявку на виплати через єДопомога – покрокова інструкція
Українські пенсіонери, які потребують допомоги, можуть її отримати через соціальну платформу єДопомога.
Як пенсіонеру подати заявку через єДопомога та на яку допомогу розраховувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як пенсіонеру подати заявку на допомогу
Щоб мати змогу отримати додаткові грошові виплати, український пенсіонер має подати відповідну заявку через платформу єДопомога:
- перейдіть на сайт соціальної платформи;
- на головній сторінці оберіть категорію Виплати від міжнародних організацій;
- натисніть кнопку Заповнити заявку на допомогу;
- вкажіть ваш соціальний статус – натисніть кнопку Пенсіонер;
- зазначте персональні дані – ПІП, ІПН, дату народження та номер телефону;
- тепер вкажіть документ, який підтверджує особу – паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на тимчасове проживання тощо;
- зазначте адресу вашого поточного місця проживання;
- якщо на вашому утриманні є особи до 18 років або недієздатні особи, вкажіть це;
- тепер необхідно ввести номер вашого IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), саме туди будуть приходити виплати;
- натисніть Відправити заявку.
Після заповнення заявки Мінсоцполітики проводить верифікацію ваших даних, використовуючи інформацію з державних реєстрів та бази даних.
Після цього інформацію про вас надсилають на розгляд міжнародних організацій.
Які міжнародні організації надають допомогу пенсіонерам
Надіславши заявку через єДопомога, пенсіонери можуть отримати допомогу від:
- Управління ООН у справах біженців (УВКБ ООН);
- Міжнародна організація з міграції (МОМ);
- RED ROSE CDS LIMITED.
Першочергово виплати від ООН отримають особливо вразливі категорії пенсіонерів, які перебувають на деокупованих, окупованих територіях та в регіонах, де тривають бойові дії.
В рамках Меморандуму про співпрацю Мінсоцполітики самостійно передає перелік літніх людей, які не є ВПО і подали заявки.
Літні люди можуть отримати 2 200 грн. Виплати надходитимуть впродовж трьох місяців, тобто сумарно українські пенсіонери отримають 6 660 грн.
Також пенсіонери можуть отримати допомогу від Міжнародної організації з міграції.
Виплати становлять – 2 220 грн раз на місяць на одного пенсіонера. Допомога надходитиме протягом трьох місяців.
Своєю чергою RED ROSE CDS LIMITED надає допомогу пенсіонерам ВПО. Сума виплат така ж – 2 200 грн, протягом трьох місяців (з можливим продовженням).