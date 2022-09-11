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Факти / Україна / Суспільство

Ситуація динамічна: ЗСУ просуваються вглиб звільнених територій на Півдні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ситуація динамічна: ЗСУ просуваються вглиб звільнених територій на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті динамічно розвивається, зокрема, й на південному напрямку. Збройні сили України просуваються вглиб звільнених територій.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.

– Ми не проголошуємо населені пункти для того, щоб утриматися від зайвої уваги ворога. Зокрема, сьогоднішня ніч і перша половина дня дуже яскраво продемонстрували, що він підсилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суходолі, – розповіла Гуменюк.

Через наближення Збройних сил України до Херсона російські військові намагаються посилити оборону міста, переміщуючи до міста свої резерви.

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Зокрема, в обласному центрі фіксуються нові підрозділи РФ, військовослужбовці яких погано орієнтуються у Херсоні, заявив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

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