Ситуація динамічна: ЗСУ просуваються вглиб звільнених територій на Півдні
Ситуація на фронті динамічно розвивається, зокрема, й на південному напрямку. Збройні сили України просуваються вглиб звільнених територій.
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.
– Ми не проголошуємо населені пункти для того, щоб утриматися від зайвої уваги ворога. Зокрема, сьогоднішня ніч і перша половина дня дуже яскраво продемонстрували, що він підсилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суходолі, – розповіла Гуменюк.
Через наближення Збройних сил України до Херсона російські військові намагаються посилити оборону міста, переміщуючи до міста свої резерви.
Зокрема, в обласному центрі фіксуються нові підрозділи РФ, військовослужбовці яких погано орієнтуються у Херсоні, заявив очільник ОВА Ярослав Янушевич.