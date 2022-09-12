Вересень, 12 в 16:03

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що колаборанти та російські загарбники продовжують тікати з Луганщини, і сподівається, що ЗСУ дуже скоро зможуть звільнити область.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

– Окупанти зараз відчувають все те, через що ми пройшли 24-25 лютого. Довжелезні черги автівок стоять у напрямку окупованого Луганська та Російської Федерації. У Щасті черги десь до 1,5 км, у Станиці Луганській якось було і 10 км, – наголосив Гайдай.

За його словами, колаборанти та загарбники розуміють, що найближчим часом ЗСУ почнуть масштабну деокупацію наших населених пунктів.

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Сергій Гайдай провів наради з усіма головами військових адміністрацій, щоб вони одразу після деокупації заходили і починали працювати – щоб люди відчули, що українська влада на місцях.

Щодо колаборантів, то за словами Гайдая, після деокупації та перемоги України буде достатньо часу, щоб провести перевірки на місцях для виявлення зрадників. Він вважає, що всі прибічники росіян рано чи пізно понесуть відповідальність.

– Не можна допустити ситуації після 2014 року, коли ті, хто допомагав сепаратистам, не просто залишилися в Україні, а ще й балотувалися в депутати тощо, – наголосив Сергій Гайдай.

Стрімкий наступ ЗСУ значно понизив моральний дух російських військових. Проте не варто забувати, що і наша армія продовжує зазнавати втрат, відвойовуючи кожен метр своєї території.

Сергій Гайдай відмовився називати, які саме населені пункти на Луганщині вдалося звільнити від ворога, щоб не зашкодити проведенню зачистки.

– Як тільки закінчиться звільнення Лиману, на іншому березі річки починається Луганська область: Сватове, Кремінна, Рубіжне… От ми сподіваємося, що найближчим часом там будуть наші військові, – наголосив голова ОВА.

10 вересня повідомлялося, що у місті Кремінна у кількох місцях, де були бази російських військових, пролунали вибухи.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 201 день.