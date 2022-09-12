Вересень, 12 в 12:33

Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом найближчого часу.

– Зараз основні теми звернень – це отримання пенсій та соціальних допомог на окупованій частині України або після переміщення, – сказала міністр Лазебна.

Для отримання допомоги громадяни можуть подати повторну заяву.

Для цього необхідно:

Зараз дивляться

особисто звернутися до органу соціального захисту ;

; надіслати заяву поштою до зручного органу соцзахисту.

Органи соцзахисту зобов’язані її прийняти та розглянути – навіть якщо людина зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

– Також завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та співпраці Мінсоцполітики з Міністерством цифрової трансформації частину допомог можна оформити дистанційно, зокрема через портал або мобільний застосунок Дія, – додала очільниця Мінсоцполітики.

За її словами, ВПО можуть зараз отримати декілька видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством.

Лазебна наголосила, що отримана допомога на проживання не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Водночас людям, які опинились у тимчасовій окупації, продовжують нараховувати та фінансувати усі належні їм соціальні допомоги, пільги, субсидії в повному обсязі, запевнила очільниця відомства.

– Це було непростим завданням. На тимчасово окупованих територіях органи соцзахисту не працюють, відповідно, не можуть нарахувати допомоги, пільги та субсидії. Тому ми це взяли на себе і здійснюємо нарахування та виплати людям з цих регіонів централізовано, – сказала Лазебна.

Вона додала, що для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання і залишилися на територіях, які тимчасово окуповані або оточені, через що Укрпошта не має технічної можливості доставляти пенсію, вся сума виплат зараховується на рахунки, які їм відкриті в Ощадбанку.

Крім того, якщо пенсіонер на ТОТ фізично не може отримувати пенсію, вона заморожується. Але як тільки окуповані території будуть звільнені, людям пенсії поновлять та виплатять за період не отримання.

Варто зазначити, що з 1 жовтня переселенці зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Для цього Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери.