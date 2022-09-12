Вересень, 12 в 15:39

Ті, хто хоч раз зверталися до суду, чули про такий термін як судовий збір.

Це збір, який справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень.

Усе про порядок сплати судового збору – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто та як сплачує судовий збір

Простими словами, судовий збір ви вносите як плату за подання різноманітних заяв, скарг чи видачі судами документів.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні та фізичні особи-підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення.

У яких випадках стягується судовий збір:

за подання позовної заяви та іншої заяви, передбаченої законодавством;

та іншої заяви, передбаченої законодавством; за подання апеляційної і касаційної скарг на судові рішення;

на судові рішення; за подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами;

судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами; заяви про скасування рішення третейського суду;

рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення;

виконавчого документа на примусове виконання рішення; заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;

судових рішень Верховним Судом України; за видачу судами документів;

у разі ухвалення судового рішення, передбаченого законом.

Варто зазначити, що закон України Про судовий збір передбачає пільги щодо сплати цього збору.

Наприклад, у статті 5 встановлено перелік осіб, які при зверненні до суду звільняються від сплати збору.

У яких випадках судовий збір не стягується

Під час подання до суду заяви:

про перегляд Верховним Судом рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;

про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;

про поворот виконання судового рішення;

про винесення додаткового судового рішення;

про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;

про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

про встановлення факту смерті особи

про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

про видачу обмежувального припису;

позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду;

апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб;

клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах;

про встановлення факту смерті особи, яка загинула або зникла безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

позовної заяви у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

позовної заяви, апеляційної скарги у справах про заборону політичної партії, анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії;

позовної заяви з питання порушених прав споживача.

Як сплатити та розрахувати судовий збір

У статті 4 Закону України Про судовий збір чітко зазначаються розміри ставок збору.

Загалом, його сума залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відповідно, судовий збір стягується у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Отож, для визначення розміру судового збору необхідно керуватися трьома категоріями:

ціна позову;

відсоткова ставка судового збору, визначена законом;

прожитковий мінімум для працездатних осіб (станом на 1 січня 2022 року – 2 481 грн).

Наприклад, якщо ви подаєте позов, що містить вимоги майнового характеру, то необхідно обраховувати розмір судового збору, застосувавши відповідну ставку судового збору до ціни позову.

Усі ставки та відсотки можна переглянути у статті 4 Закону Про судовий збір.

Скориставшись таблицею розмірів ставки судового збору, ви зможете легко обрахувати суму, яку необхідно сплатити.

Судовий збір сплачується готівкою або перераховується на рахунок.

Реквізити для сплати та формування квитанції можна знайти на сайті Судова влада України.

На сайті необхідно знайти потрібний суд та натиснути на нього, або ви можете просто зайти на сайт суду (до якого ви подаєте заяву) та обрати вкладку Громадянам – Судовий збір.

Далі потрібно обрати ставку судового збору, ввести свої дані та обрати спосіб оплати (онлайн чи формування квитанції на оплату в банку).

Після оплати судового збору вам потрібно зберегти квитанцію, оскільки вона додається до позовної заяви.

Відстрочення судового збору

Суд може відстрочити чи розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

розмір судового збору перевищує 5% розміру річного доходу позивача – фізособи за попередній календарний рік;

або позивачами у справі є: