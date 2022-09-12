Вересень, 12 в 13:34

Українці, які мають статус ВПО, а також ті, хто виїхали з тимчасово окупованих територій, продовжують отримувати листи від комунальників з вимогами надати показники лічильників або сплатити рахунки.

При цьому будинки українців пошкоджено або зруйновано.

Що робити, якщо газопостачальники надсилають листи мешканцям зруйнованих будинків – дізнавалися Факти ICTV.

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Українці скаржаться Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції повідомили, що на їхню гарячу лінію надходять звернення від людей, які скаржаться, що до них продовжують надходити листи від комунальників.

Однак будинки за вказаними адресами зруйновані ворогом, і газ, вода та світло туди вже давно не подаються.

– Ситуація виглядає абсурдною. Вважаю, що наші дії мають відповідати реаліям, але часто, на жаль, органи влади відірвані від життя. Думаю, не варто пояснювати, чому надсилати листи від газопостачальників мешканцям зруйнованих будинків не потрібно. Маємо бути більш тверезими у підходах! – прокоментувала ситуацію віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

Наприклад, листи від газопостачальників надходять до мешканців Маріуполя. При цьому, майже усе місто знищено.

Що робити мешканцям зруйнованих будинків

Аби газопостачальні компанії припинили надсилати вам платіжки, варто повідомити про це на гарячу лінію постачальника, надавши йому всі необхідні дані.

Після цього компанія викреслить вас зі списку осіб, що користуються газом.

Якщо пошкодження житла відбулось нещодавно, вам теж потрібно звернутися до газопостачальної компанії з вимогою перерахувати платіжки.

У випадку, коли газопровід по вулиці пошкоджений, то з моменту фіксації прильоту відповідними правоохоронними органами, газопостачальна компанія припиняє нарахування послуги.

Варто додати, що зруйноване житло – єдиний випадок, коли можна не платити за комунальні послуги.

– Лише у випадку, якщо житло і майно повністю знищено, тоді платити за комунальні послуги не потрібно, у тому числі й за газ, – зазначає громадська активістка та експертка з ЖКГ Кристина Ненно.

У інших випадках ви маєте сплачувати рахунки за комуналку.