Вересень, 12 в 11:33

Отримання свідоцтва про смерть – процес не лише морально важкий, а тягне за собою безліч етапів та справ з документами.

Крім того, отримання свідоцтва про смерть людини, яка померла на тимчасово окупованій території, відрізняється від звичайного оформлення.

Як отримати свідоцтво про смерть людини, що померла на ТОТ – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Правила отримання свідоцтва про смерть

Загалом, для отримання свідоцтва в загальному порядку слід звернутись до органів РАЦС з паспортом та довідкою з медзакладу чи медичним свідоцтвом про смерть.

Проте органи реєстрації не приймають документів, виданих установами на непідконтрольних територіях України.

Все ж до РАЦС потрібно написати заяву та додати документи, які слугують доказами факту смерті особи на ТОТ.

У випадку, якщо особа померла на окупованій території, а у РАЦС вам відмовили у наданні свідоцтва, рішення про встановлення факту смерті виноситься судом.

Як отримати свідоцтво про смерті особи, що померла на ТОТ через суд

Звернутися до суду можуть члени сім’ї померлого, їхні представники або інші зацікавлені особи (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси).

Для підтвердження факту смерті особи, яка померла на тимчасово окупованій території України, її родичі мають звернутися до будь-якого місцевого суду України, незалежно від місця проживання чи перебування.

Отож, для отримання свідоцтва, необхідно:

Звернутися до суду Написати заяву та додати копії необхідних документів. Копії потрібно завірити, написавши на них Копія вірна і поставити підпис. Роздруковану заяву разом з документами (усього по дві копії) необхідно подати до канцелярії.

Рішення розглядатиметься протягом 1-7 днів з дня подання заяви.

Копія рішення про встановлення факту видається заявнику чи надсилається до органів РАЦСу.

Обов’язково слід перевірити, чи усі дані померлої людини в рішенні правильні.

Далі вам необхідно подивитись, чи з’явилось ваше рішення у Єдиному реєстрі судових рішень. Воно може з’явитись протягом 7 дні з дня прийняття.

Якщо так, то необхідно звернутися до РАЦС з копією рішення та вашим паспортом.

Після чого РАЦС видасть вам свідоцтво про смерть.

Скільки коштує отримання свідоцтва

Під час воєнного стану особа, яка подала заяву на отримання свідоцтва про смерть людини, що померла на ТОТ, звільняються від сплати судового збору.

Варто зазначити, що у суді вам видають лише рішення про погодження заяви на встановлення факту смерті.

Необхідні документи

До суду потрібно подати:

який саме факт заявник просить встановити та навіщо; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують смерть;

докази , що підтверджують обставини смерті (письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, медичні документи про смерть тощо);

, що підтверджують обставини смерті (письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, медичні документи про смерть тощо); довідка про неможливість відновлення втрачених документів (письмова відмова органів РАЦС);

про неможливість відновлення втрачених документів (письмова відмова органів РАЦС); копія документа, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків.