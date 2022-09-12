Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Як записатись на прийом до центру зайнятості онлайн: покрокова інструкція

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Як записатись на прийом до центру зайнятості
Фото: Unsplash

Відтепер записатися на прийом до фахівця центру зайнятості можна лише онлайн, за допомогою особистого кабінету на сайті відомства. Зареєструватися у персональному кабінеті можна за допомогою електронного підпису.

Також в особистому кабінеті можна переглянути актуальну інформацію щодо здійснення нарахувань, виплат та пошуку роботи. 

Як записатись на прийом до центру зайнятості 

1. Спочатку вам потрібно зареєструвати особистий кабінет. 

Зараз дивляться

2. Після цього потрібно зайти у розділ Реєстрація безробітних і знайти поблизу вас працюючий центр зайнятості. 

3. Запишіться на прийом у відомство. 

Подавати заяву на отримання статусу безробітного та призначення виплат можна також через Дію та чат-бот.

1. Зайшовши в додаток Дія, вам потрібно вибрати категорію Послуги.

2. В категоріях обрати Допомога по безробіттю і Отримати статус безробітного.

Читайте
Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка