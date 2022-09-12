Вересень, 12 в 15:38

Відтепер записатися на прийом до фахівця центру зайнятості можна лише онлайн, за допомогою особистого кабінету на сайті відомства. Зареєструватися у персональному кабінеті можна за допомогою електронного підпису.

Також в особистому кабінеті можна переглянути актуальну інформацію щодо здійснення нарахувань, виплат та пошуку роботи.

Як записатись на прийом до центру зайнятості

1. Спочатку вам потрібно зареєструвати особистий кабінет.

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2. Після цього потрібно зайти у розділ Реєстрація безробітних і знайти поблизу вас працюючий центр зайнятості.

3. Запишіться на прийом у відомство.

Подавати заяву на отримання статусу безробітного та призначення виплат можна також через Дію та чат-бот.

1. Зайшовши в додаток Дія, вам потрібно вибрати категорію Послуги.

2. В категоріях обрати Допомога по безробіттю і Отримати статус безробітного.