Вересень, 13 в 16:01

Власники приватних будинків часто стикаються з проблемою перебоїв електропостачання.

Причин для цього є безліч – погодні умови, зношування ліній електропередач чи неправильний поділ навантаження.

Щоб вирішити проблему з електропостачанням, найчастіше встановлюють резервне живлення у будинку – спеціальні акумулятори для дому.

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Як правильно обрати акумулятор для дому та як його використовувати – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Види акумуляторів для дому

Акумулятор ‒ це прилад для накопичення електричної енергії з подальшою видачею цієї енергії.

Акумулятори використовується для циклічного накопичення енергії (через зарядку-розрядку) і автономного електроживлення різних електротехнічних пристроїв і обладнання.

Саме акумулятори застосовуються для забезпечення резервних джерел енергії в медицині, виробництві, транспорті та в інших сферах.

При зарядці акумулятора відбувається хімічна реакція, яка спрямована на накопичення пристроєм енергії. Своєю чергою, при розряді акумулятора відбувається процес віддачі накопиченої енергії підключеним споживачам.

Залежно від виду підключених споживачів рекомендується використовувати різні типи АКБ.

Сьогодні існує три основні типи акумуляторів:

АКБ-технології AGM – замість загущеного до желе електроліту в ній застосовується скломат, який просочують електролітом. Пори скломата електроліт заповнює не до кінця. В об’ємі, що залишився, відбувається рекомбінація газів.

– замість загущеного до желе електроліту в ній застосовується скломат, який просочують електролітом. Пори скломата електроліт заповнює не до кінця. В об’ємі, що залишився, відбувається рекомбінація газів. GEL – технологія Gelled Electrolite з’явилася в середині XX століття. До електроліту підмішується SiO2, і через кілька годин електроліт стає желеподібним . У цьому желе є багато пор, які заповнені електролітом. Саме така консистенція дозволяє GEL-акумулятору працювати в будь-якому положенні;

– технологія з’явилася в середині XX століття. До електроліту підмішується SiO2, і через кілька годин електроліт стає . У цьому желе є багато пор, які заповнені електролітом. Саме така консистенція дозволяє GEL-акумулятору працювати в будь-якому положенні; Flooded – акумулятори з рідким електролітом (заливні). Забезпечені рециркуляційними клапанами, вони переходять в клас малообслуговуваних АКБ. Такі клапани не допускають виділення газів, а перевіряти рівень електроліту потрібно лише раз на рік.

Як обрати акумулятор

Акумулятори можна об’єднувати в моноблоки, і тоді їх називають акумуляторними батареями.

Основним параметром, що характеризує акумулятор, є ємність. Ємність ‒ це максимальний заряд, який може прийняти конкретний акумулятор.

Щоб виміряти ємність, акумулятор розряджають протягом певного часу до певної напруги.

Правильний заряд акумулятора відбувається в кілька стадій. У більшості випадків це чотири стадії:

стадія накопичення (bulk);

стадія поглинання (absorbtion);

стадія підтримки (float);

стадія вирівнювання (equalization).

Отож, для того, щоб правильно вибрати акумуляторну батарею, необхідно мати як мінімум базове уявлення про основні технічні характеристики АКБ, адже здебільшого, вибір пристрою відбувається з огляду на показники апарату.

Під час купівлі акумулятора звертайте увагу на такі критерії:

Тип акумуляторної батареї.

акумуляторної батареї. Напруга батареї.

батареї. Ємність акумулятора.

Також при виборі акумуляторів слід приділити увагу – внутрішньому опору, хімічному складу, саморозряду, заявленому терміну служби пристрою.

Відповідно, чим вищі ці показники, тим краще буде працювати акумулятор при відключенні електрики.

Як правильно використовувати акумулятори для дому

Щоб акумулятор прослужив вам довгий час, необхідно дотримуватись кількох правил під час користування.