Вересень, 13 в 15:11

Депутати КМДА ухвалили рішення щодо надання знижок на комунальні послуги для киян, які постраждали від російської агресії. Які категорії громадян можуть скористатися знижками на оплату комунальних послуг – далі у матеріалі.

Часткове скасування оплати за комуналку – ще одне нововведення від депутатів, окрім знижок. Цими пільгами можуть скористатися люди, які постраждали від війни, і ті, хто допомагає харчуванням та житлом переселенцям, ТрО, ЗСУ та Нацгвардії.

Міськрада частково, а в деяких випадках і повністю скасовуватиме нарахування комуналки за обслуговування території будинку, вивезення відходів та водопостачання під час війни.

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Хто може отримати знижки:

Міська рада скасовує нарахування платежів для людей, які постраждали внаслідок війни.

Робить 50% знижку для організацій, які розміщують у себе ТрО, Нацгвардію, ЗСУ та переселенців (знижка діє лише доти, доки організації надають житлову площу).

30% знижки можуть скористатися соціально незахищені жителі міста.

А ось 50% – установи, які працюють у сфері громадського харчування та безкоштовно забезпечують готовим харчуванням переселенців, незахищені верстви населення, ТрО, ЗСУ та Нацгвардію.