Хто може отримати знижки на комунальні послуги – повний перелік
Депутати КМДА ухвалили рішення щодо надання знижок на комунальні послуги для киян, які постраждали від російської агресії. Які категорії громадян можуть скористатися знижками на оплату комунальних послуг – далі у матеріалі.
Часткове скасування оплати за комуналку – ще одне нововведення від депутатів, окрім знижок. Цими пільгами можуть скористатися люди, які постраждали від війни, і ті, хто допомагає харчуванням та житлом переселенцям, ТрО, ЗСУ та Нацгвардії.
Міськрада частково, а в деяких випадках і повністю скасовуватиме нарахування комуналки за обслуговування території будинку, вивезення відходів та водопостачання під час війни.
Хто може отримати знижки:
- Міська рада скасовує нарахування платежів для людей, які постраждали внаслідок війни.
- Робить 50% знижку для організацій, які розміщують у себе ТрО, Нацгвардію, ЗСУ та переселенців (знижка діє лише доти, доки організації надають житлову площу).
- 30% знижки можуть скористатися соціально незахищені жителі міста.
- А ось 50% – установи, які працюють у сфері громадського харчування та безкоштовно забезпечують готовим харчуванням переселенців, незахищені верстви населення, ТрО, ЗСУ та Нацгвардію.
– У зв’язку з агресивними наступальними діями Російської Федерації та активізацією ракетних ударів в Україні тисячі людей постраждали від війни, їхні будинки та майно пошкоджено або зруйновано. А соціально незахищені категорії населення опинились у скрутному матеріальному становищі. Попри це велика кількість установ та організацій взяли на себе зобов’язання розміщувати на власній території біженців, регулярні частини Збройних сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони, а також на волонтерських засадах надавати їм гаряче харчування. Тому необхідно для постраждалих мешканців, а також для вищезазначених закладів, установ та організацій усіх форм власності на період дії воєнного стану повністю або частково скасувати оплату за комунальні послуги, які надає місто, – наголосив депутат Андрій Вітренко.