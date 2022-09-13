Вересень, 13 в 16:25

Київські школярі зможуть отримати персональну стипендію Київської міської ради. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні Київради.

Хто з учнів зможе отримати стипендію – читайте в нашому матеріалі.

У Київраді пояснили, що школярі, які є призерами олімпіад, конкурсів і турнірів з навчальних предметів, отримають персональні стипендії.

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Голова постійної комісії Київради з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту Вадим Васильчук наголосив, що необхідно підтримувати учнів та заохочувати їх долучатись до наукової, навчально-дослідницької та винахідницької роботи.

– Освітній процес зазнав кардинальних змін внаслідок Covid-19, а з 24 лютого – повномасштабна війна спричинила значний збій у роботі навчальних закладів. Діти перебувають у стресі та максимально віддалились від звичного режиму навчання, – сказав Васильчук.

Голова комісії додав, що сьогодні необхідно запроваджувати дієві механізми, які будуть мотивувати школярів досягати успіхів у навчанні.

Персональні стипендії будуть присвоюватися учням 8-11 класів, які є призерами олімпіад, конкурсів та турнірів із навчальних предметів, а також мають високі досягнення в навчанні.

Виплати учнівських стипендій здійснюватимуть за рахунок міського бюджету.

Розмір щомісячної виплати становить 1 тис. грн.