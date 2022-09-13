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Факти / Україна / Суспільство

В окупованих та звільнених громадах щодня фіксують до 200 кривавих злочинів росіян – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупованих та звільнених громадах щодня фіксують до 200 кривавих злочинів росіян – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих та вже звільнених від російського загарбника територіях щодня фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів, скоєних загарбниками.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також у відомстві попереджають про високу мінну небезпеку у звільнених містах та селах – понад 70 тисяч квадратних кілометрів у 10 областях заміновано. Це можуть бути і боєприпаси, і інші вибухові предмети.

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У Генштабі наголошують, що Сили оборони роблять усе для якнайшвидшого повернення мирного життя у звільнені громади.

Раніше депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що внаслідок повномасштабної агресії військ РФ у місті Ізюм (Харківська область) загинули щонайменше тисяча мирних мешканців. Ще більша кількість людей постраждала на тлі відсутності медичної допомоги.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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