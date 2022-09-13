Вересень, 13 в 8:26

На тимчасово окупованих та вже звільнених від російського загарбника територіях щодня фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів, скоєних загарбниками.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також у відомстві попереджають про високу мінну небезпеку у звільнених містах та селах – понад 70 тисяч квадратних кілометрів у 10 областях заміновано. Це можуть бути і боєприпаси, і інші вибухові предмети.

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У Генштабі наголошують, що Сили оборони роблять усе для якнайшвидшого повернення мирного життя у звільнені громади.

Раніше депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що внаслідок повномасштабної агресії військ РФ у місті Ізюм (Харківська область) загинули щонайменше тисяча мирних мешканців. Ще більша кількість людей постраждала на тлі відсутності медичної допомоги.