Херсонські вчителі дають відсіч окупантам: росіяни перенесли старт навчального року

Вересень, 14 в 13:05

Російські окупанти зазнали чергової поразки на Херсонщині, проте нині на соціальному фронті. Загарбники та місцеві зрадники так і не змогли змусити херсонців віддавати своїх дітей до школи.

У серпні окупанти кричали, що 1 вересня всі діти Херсонщини підуть до школи, проте їх плани рухнули, зокрема через супротив вчителів, які категорично відмовляються співпрацювати з росіянами.

Згідно з джерелами Фактів ICTV, російські окупанти перенесли старт навчального року на 1 жовтня, бо не можуть укомплектувати школи. Зокрема, така ситуація у низці громад Скадовського району. У деяких школах майже всі вчителі надали відмову на співпрацю (окрім, одного чи двох викладачів).

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Щоб хоч якось організувати навчальний процес, окупанти почали робити опорні школи, куди хочуть звозити школярів, зокрема із сіл, де не вдалося налагодити навчання. Проте на практиці то транспорту не має, то батьки дітей протестують.

З огляду на ситуацію, яка склалася, окупантам і станом на 1 жовтня не вдасться організувати навчання дітей. Ба більше, батьки херсонських школярів хочуть, щоб діти навчалися за українською програмою бодай онлайн.

Псевдореферендум на Херсонщині

Ще одне провальне заняття російських окупантів у Херсонській області – організація референдуму. За даними ГУР, окупанти мають великі проблеми із підготовкою до псевдореферендумів, зокрема, через успіхи Збройних Сил України та проукраїнську позицію місцевих жителів.