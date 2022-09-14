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Факти / Україна / Суспільство

Немає жителів і вцілілих домівок: який вигляд має звільнене село Князівка на Херсонщині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Немає жителів і вцілілих домівок: який вигляд має звільнене село Князівка на Херсонщині
Фото: Факти ICTV

На Херсонщині у селі Князівка, розташованому біля нещодавно звільненого Високопілля, тепер немає жодного жителя та вцілілої домівки.

Відповідне відео з наслідками руйнувань оприлюднив депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко. За його словами, окупанти побудували міцну лінію оборони поруч з селом у зрошувальному каналі, встановивши там важку техніку.

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– Пустіють села Херсонщини. Оселі пустують там, де пройшли російські загарбники. Над будинками мирних людей розносилися залпи вогню, що навіть найстійкіші поступово покидали цей населений пункт, – розповів він.

Депутат Херсонської облради зазначив, що війна спустошує українську землю, Херсонщину, Бериславський район, примушуючи багатьох талановитих людей шукати безпечне місце.

– Ворогам ми це не пробачимо. На декілька поколінь вперед ми передамо правду про цю російсько-українську війну і “братський” народ, який спустошував нашу землю, – вважає Йосипенко.

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