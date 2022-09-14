Шмигаль: Безпека України – це пріоритет після закінчення війни

Вересень, 14 в 16:45

Безпека для суспільства стане пріоритетом після завершення повномасштабної війни в Україні, спричиненої збройною агресією російської армії.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції з журналістами у Києві 14 вересня.

– Безумовно, після завершення війни, я переконаний, що, попри всі обнадійливі та надихаючі наші очікування, безпека має стати та стане для нашого суспільства пріоритетом номер один, – переконаний Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що це українська армія та безпека життєдіяльності – від шкіл, лікарень до місць масового скупчення та торгових центрів. Як приклад Шмигаль розповів про модель в Ізраїлі.

Зараз дивляться

– Модель Ізраїлю – на вході в кожне приміщення, де скупчуються люди, є охорона. У деяких є рамки, які не дозволяють проносити зброю. Все це нас чекає, над цією концепцією ми працюємо, – запевнив він.

За словами Шмигаля, це можна поєднати із ветеранською політикою. Зокрема, військові з відповідними навичками можуть отримати нове місце роботи, де надалі забезпечуватимуть безпеку суспільства на різних позиціях. Крім того, в громадських спорудах та житлових будівлях мають бути обладнані укриття.

– Росія як наш сусід нікуди не подінеться. Наступні десятки років ми житимемо з відчуттям небезпеки з території РФ. Ми маємо бути готовими, щоб почуватися впевнено, – переконаний прем’єр-міністр.

Водночас у межах забезпечення безпеки населення йдеться й про удосконалення системи сповіщення.