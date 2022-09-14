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Від Херсона відділяє лише Чорнобаївка: ЗСУ звільнили село Киселівка на Херсонщині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Від Херсона відділяє лише Чорнобаївка: ЗСУ звільнили село Киселівка на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України, ймовірно, звільнили село Киселівка у Херсонській області від російської армії.

Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українських військових і Херсон — це село Чорнобаївка, повідомив очільник обласної ради Олександр Самойленко.

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Варто зазначити, що поки не було офіційних підтверджень про деокупацію Киселівки на Херсонщині від Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ чи Оперативного командування Південь.

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