Вересень, 14 в 20:54

Збройні сили України, ймовірно, звільнили село Киселівка у Херсонській області від російської армії.

Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українських військових і Херсон — це село Чорнобаївка, повідомив очільник обласної ради Олександр Самойленко.

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Варто зазначити, що поки не було офіційних підтверджень про деокупацію Киселівки на Херсонщині від Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ чи Оперативного командування Південь.