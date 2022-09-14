Вересень, 14 в 15:57

З початком повномасштабної війни в України, більшість країн ЄС спростили правила в’їзду та перебування українців на своїх територіях.

Нові умови та правила, що стосуються біженців з України прийняла і Німеччина.

Факти ICTV зібрали усі закони та привила, що прийняла Німеччина починаючи від 24 лютого 2022 року.

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Останні зміни

Уряд Німеччини змінив правила перебування українських біженців на території країни з 1 вересня 2022 року. Зокрема, з 1 вересня для українців розпочався відлік днів безвізового перебування на території ФРН.

До 31 серпня громадяни України, які перебували в Німеччині від початку повномасштабної війни, мали право на в’їзд до країни, незалежно від кількості днів перебування в ЄС та наявності депортації.

Крім того, перебування в Німеччині до кінця літа було можливим без оформлення.

Проте, згідно з новими правилами, з 1 вересня починається облік часу перебування в країні — рахуватимуться всі дні, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Тобто, якщо громадяни України вже використали 90 днів німецького безвізу, їм необхідно було до 1 вересня подати заяву на тимчасовий захист, або залишити Німеччину на три місяці.

В’їзд без візи та перебування без посвідки

За загальними умовами для довгострокового перебування в Німеччині необхідно оформити візу ще до в’їзду до країни.

Тому, перше, що зробила Німеччина, після початку повномасштабної війни в Україні – відмінила візи та посвідки на проживання.

Тобто, українці, які станом на 24 лютого 2022 року перебували в Україні, змогли в’їжджати до країни без візи і законно перебувати там до 90 днів.

Коли 90 безвізових днів закінчились, уряд Німеччини продовжив законне перебування українців до 31 серпня 2022 року.

До цього часу українцям не потрібні були ні візи, ні посвідка на проживання в Німеччині.

За час перебування, біженці мали прийняти рішення, чи хочуть вони залишитися в Німеччині на більш тривалий термін.

Аби залишитись в країні після 31 серпня необхідно було подати заяву на отримання посвідки на проживання (Aufenthaltserlaubnis) відповідно до статті 24 Закону про перебування на території Німеччини (Aufenthaltsgesetz).

Ця постанова безпосередньо регулює статус біженців з України, виходячи з рішення ЄС про прийом військових біженців.

Крім того, посвідка на перебування в Німеччині згідно з §24 AufenthG спочатку надається до 04.03.2024 з можливим продовження ще на один рік.