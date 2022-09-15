Вересень, 15 в 18:13

Наявність трудового стажу у пенсіонера – важливий чинник для призначення пенсійних виплат. Саме від розміру стажу залежить право людини на той чи інший вид пенсії та сума пенсійних виплат.

Відомо, що трудова книжка є основним документом, який і підтверджує наявність стажу роботи у пенсіонера.

Як довести наявність страхового стажу без трудової книжки – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як довести свій стаж роботи без трудової книжки

Якщо за певних причин людина не має цього документа, або у книжці відсутні записи, чи містяться неточні дані про періоди роботи, стаж можна довести на підставі інших документів.

Це можуть бути документи, видані за місцем роботи, служби чи навчання.

Також пенсіонер може звернутися до колишнього роботодавця та попросити надати йому архівні документи, які будуть слугувати підтвердженням його роботи та наявності стажу.

Якщо письмові докази не збереглися, підтвердження стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань двох чи більше свідків.

Свідки повинні підтвердити спільну роботу на одному підприємстві, установі чи організації з заявником.

Які документи можуть підтвердити страховий стаж

Це можуть бути:

довідки підприємства;

виписки з наказів;

особові рахунки та відомості на видачу зарплати;

посвідчення та характеристики з місця роботи;

трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, що містять відомості про період роботи.

Також можуть прийматися членські квитки профспілок (якщо вищезгаданих документів немає).

Варто зазначити, що підтверджуються лише ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків.

Якщо ви приватний підприємець, то підтвердити свій страховий стаж можете за допомогою довідки з ПФУ про сплату страхових внесків.

Якщо працювати ви почали з 1 липня 2000 року, то підтвердити стаж можете довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Трудовий стаж підприємців на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2004 року підтверджується:

спеціальним торговим патентом;

довідкою про сплату страхових внесків;

свідоцтвом про сплату єдиного податку (ЄП);

патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку.

Крім того, час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Для підтвердження військової служби приймаються:

військові квитки;

довідки архівних та військово-лікувальних установ;

довідки військових комісаріатів, військових частин та установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС.