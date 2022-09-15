Вересень, 15 в 19:06

Звільнені від російських загарбників міста і селища на Харківщині оговтуються від окупації. З’являється дедалі більше інформації про те, як місцевим жителям жилося під час російської “влади” та що їм довелося за цей час пережити.

Так, мешканка Балаклії, яка працює вчителькою, Вікторія Щербак в інтерв’ю Радіо НВ розповіла про те, як окупанти знущалися з неї та її сім’ї.

Вікторія каже, що росіяни під час перевірки телефонів знайшли у її дочки антиросійські повідомлення. Через те, її, дочку та чоловіка посадили у машину з решітками, натягнули мішки на голову та відвезли у підвал, де посадили у клітку.

Зараз дивляться

– У підвалі були спеціальні клітки. Там не можна було лежати, просто сидушка. Нас там сиділо четверо. Бачили лише одного дуже побитого, закривавленого чоловіка.

Там Вікторія з дочкою провела кілька годин. Згодом їх перевели у підвал поліції. Там вони сиділи у напівпідвальному приміщенні, де було ще три дівчини.

Одна з них спала на підлозі, а вони по двоє лежали на дуже вузьких дерев’яних топчанах. У приміщенні дуже смерділо, бо не було свіжого повітря, а туалет знаходився прямо у цій камері.

– Чоловік сидів у іншому підвалі, де було так сиро, що вода текла прямо по стінах. Лягти на підлогу не можна було, бо там стояла вода. Їх було семеро у невеликій камері, тому вони по черзі сиділи на топчанах.

Кормили затриманих мирних жителів всього раз на день. На камеру давали всього два літри води.

– Коли росіяни почали погрожувати побиттям, ґвалтувати мою дочку на моїх очах, у мене не витримало серце. Я втратила свідомість і впала на підлогу. Вони намагалися мене привезти до тями, але у них не вийшло, тому викликали швидку.

Лікарі зробили усе необхідне, щоб вивезти Вікторію з полону окупантів. Сказали їм, що у жінки був інфаркт. Потім двоє кадирівців привели у швидку її дочку.

Чоловіка ж окупанти випустили через два тижні. Жінка каже, що його не викликали на допит, тому взагалі не зрозуміло, за що він там сидів.

Крім того, під час затримання росіяни забрали у сім’ї усі документи та телефони, які потім так і не віддали.