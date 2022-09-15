Вересень, 15 в 16:58

Погода в Україні у п’ятницю, 16 вересня, буде подекуди спекотною, як влітку, у південних регіонах та Криму – до +30 градусів, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

– Спека завтра прийде у південну частину України – там очікується справжнє літо, протягом дня +25 +29 градусів, а на Херсонщині та в Криму подекуди ймовірно навіть до +30 градусів! – уточнила вона.

За її словами, на решті території України вдень максимум +17 +22, на сході – до +24, водночас дощі йтимуть періодично практично скрізь, але помірні і в різний час доби.

– Хіба що у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ. Вночі та вранці туман, видимість може знижуватися до 300-500 м, – наголошує Діденко.

У Києві завтра буде тепла та хмарна погода. Температура повітря протягом дня підвищуватиметься до +18 +20 градусів. Можливість дощу синоптик не відкидає, проте невеликого і не скрізь.

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За її прогнозами, в суботу та неділю в Україні буде хмарно, йтимуть дощі, лише в східних областях опади малоймовірні.

Синоптики Укргідрометцентру також підтвердили, що 16 вересня на півдні України вночі +15 +20, а вдень +25 +30 градусів, в центрі та на сході – до +24, в решті областей – від +15 до +20.

За їхніми прогнозами, загалом погода буде хмарною, можливі невеликі дощі, особливо у східних областях, у більшості південних регіонів та в Криму без істотних опадів, у північній частині – туман.