Вересень, 15 в 16:15

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував звільнення села Киселівки, що на Херсонщині.

Про це він сказав під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

– Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, – у сірій зоні. За неї б’ються, – розповів голова Миколаївської ОВА.

Напередодні голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомив, що 13 вересня ЗСУ звільнили село Киселівка.

Зараз дивляться

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що на супутникових знімках російських позицій у Киселівці видно, що вся російська військова техніка відійшла, крім чотирьох машин. Це підтверджує чутки, що війська “ДНР” залишили Киселівку та відійшли до Дніпра.