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Факти / Україна / Суспільство

За Киселівку б’ються: Віталій Кім спростував звільнення села на Херсонщині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
війна в Україні

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував звільнення села Киселівки, що на Херсонщині.

Про це він сказав під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

– Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, – у сірій зоні. За неї б’ються, – розповів голова Миколаївської ОВА.

Напередодні голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомив, що 13 вересня ЗСУ звільнили село Киселівка.

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Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що на супутникових знімках російських позицій у Киселівці видно, що вся російська військова техніка відійшла, крім чотирьох машин. Це підтверджує чутки, що війська “ДНР” залишили Киселівку та відійшли до Дніпра.

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