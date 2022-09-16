Вересень, 16 в 12:38

Кожен ФОП по досягненню пенсійного віку має право на пенсію. Але її розмір залежатиме від страхового стажу особи та з якого доходу сплачувалися пенсійні внески та ЄСВ.

На який розмір пенсійних виплат можуть розраховувати ФОПи в Україні – дізнавалися Факти ICTV.

Що впливає на пенсію ФОПів

Сьогодні, щоби вийти на заслужений відпочинок та отримувати пенсійні виплати у 60 років, українці повинні мати не менше 29 років стажу. Це ж правило стосується і ФОПів.

Зараз дивляться

З кожним роком ми наближаємось до позначки, за якої право на пенсію виникатиме лише за наявності 35 років стажу. Річ у тім, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року.

Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.

У випадку ФОПів, до їх страхового стажу зараховуються лише ті періоди, за які було сплачено пенсійні внески та ЄСВ не менше мінімального розміру.

Якщо сплачувалася менша сума, то в законодавстві є формула, за якою вираховується, на скільки днів місяця вистачить сплаченої суми внесків.

Тому може виникнути ситуація, коли за повний відпрацьований місяць до страхового стажу буде включено всього лише кілька днів через неповну суму сплати внесків.

Якщо підприємець сплачував внески постійно, стаж у нього буде, але який – залежить від розміру сплачуваних внесків.

На розмір пенсії впливає також дохід, з якого сплачувалися ці внески.

Для підприємців порядок сплати ЄСВ, що в подальшому формує стаж і розмір пенсії, залежить від системи оподаткування.

Так, платники єдиного податку мають право самостійно визначати розмір доходу, з якого вони будуть сплачувати єдиний соціальний внесок.

Але тут є певні обмеження – він не повинен бути менший за мінімальну зарплату і не більший за 15 мінімальних зарплат.

Не сплачувати єдиний соціальний внесок ФОПи не мають права.

Відповідно, якщо ФОП сплачує ЄСВ у мінімальному розмірі, то і пенсію отримуватиме мінімальну.

ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування, сплачують ЄСВ з чистого доходу, але для них також діють обмеження – не менше за одну мін. зарплату та не більше ніж 15 мін. зарплат.

Тобто, у випадку, якщо чистий дохід за місяць більший, ніж 15 мінімальних зарплат, то ЄСВ такі ФОПи сплачують тільки з 15.

Якщо ФОП працював з прибутком, розмір якого на місяць більше мінімальної зарплати, то і пенсія передбачена більша за мінімальну.

Яка пенсія у ФОПів в Україні

Якщо приватний підприємець регулярно сплачує пенсійні внески на ЄСВ у мінімальному розмірі, то може розраховувати на мінімальну пенсію.

У січні 2022 року відбулося перше підвищення мінімальної пенсії, яка становить 1 934 грн. Останнє підвищення пенсій відбулось 1 липня.

1 липня – збільшився прожитковий мінімум, відповідно, підвищилась мінімальна пенсія до 2 027 грн.