Вересень, 16 в 18:59

Пенсійний фонд України оприлюднив інформацію щодо середніх зарплат найманих працівників у нашій державі. В деяких сферах розміри виплат зросли порівняно з кінцем минулого року.

Про це свідчать дані ПФУ станом на червень 2022 року, згідно з податковою звітністю за II квартал.

Так, у червні майже 80% застрахованих осіб в Україні становили наймані працівники. Як відомо, застрахована особа – це фізична особа, яка підпадає під загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплачує (або за неї сплачують) єдиний внесок.

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Ще 12,09% – це ФОП, самозайняті особи, члени фермерських господарств.

У червні зарплату менше мінімальної отримували 24,1% найманих працівників, мінімальну зарплату в розмірі 6,5 тис. грн – 3,9%, від 6,5 тис. грн до трьох мінімальних зарплат (19,5 тис. грн) – майже 49% працівників. А 23,1% найманих співробітників отримували зарплату, яка перевищувала три “мінімалки”.

Найбільші виплати отримували наймані працівники з сектора державного управління та оборони: середня зарплата зросла до 30 257 грн (з 18 963 грн станом на грудень минулого року).

У секторі фінансової та страхової діяльності середня зарплата навпаки впала на 2,5 тис. грн – до 24 629 грн.

На третьому місці за рівнем зарплат – сфера професійної, наукової та технічної діяльності: виплати зменшилися в середньому на 626 грн, до 20 140 грн.

Загалом середні зарплати зросли лише в сферах держуправління та оборони, освіти (до 15 542 грн), охорони здоров’я (до 14 346 грн) та адміністративного обслуговування (до 11 795 грн).

Згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні становитиме 6,7 тис. грн, а прожитковий мінімум на одну особу – 2 589 грн. Майже 50% від запланованих витрат передбачено на оборону в умовах війни.

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Джерело: Пенсійний фонд України

Фото: Пенсійний фонд України