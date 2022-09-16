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Факти / Україна / Суспільство

Українські бійці вдарили по техніці росіян у Бериславі, Дар’ївці та Старій Збур’ївці

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Бої за Херсон
Фото: Факти ICTV

У Херсонській області українські захисники вдарили по трьох районах зосередження військ та техніці російської армії. Зокрема, у Бериславі, Дар’ївці та Старій Збур’ївці, а також по понтонній переправі в районі Козацького.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь. За даними ОК, наслідки ударів ще з’ясовуються.

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– Під час спроби завдати авіаційного удару в небі Херсонщини нашим зенітно-ракетним підрозділом влучно збитий черговий ворожий штурмовик Су-25, – повідомили в ОК Південь.

У Чорному морі корабельне угруповання російської армії з 14 кораблів і катерів продовжує маневрувати вздовж південного узбережжя Криму, чотири надводні та один підводний ракетоносії мають напоготові 36 Калібрів. Росія залучила для маневрів чотири великі десантні кораблі.

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