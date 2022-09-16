Вересень, 16 в 14:40

В окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні вночі ліквідували двох колаборантів – так званого заступника мера з питань ЖКГ Олега Бойка та його дружину – Людмилу Бойко.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Подружжя зрадників вбили біля їхнього гаража. Людмила Бойко – очолювала міську територіальну виборчу комісію із проведення незаконного референдуму.

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Також інформацію про ліквідацію Олега та Людмили Бойків опублікував колаборант Володимир Рогов, який оголосив себе “мером” Мелітополя.

Зазначимо, що Олег Бойко був місцевим депутатом від Опозиційної платформи – За життя.

Сьогодні, 16 вересня, в окупованому Луганську в будівлі “генпрокуратури ЛНР” пролунав потужний вибух, внаслідок чого від отриманих поранень загинули “генеральний прокурор” Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Фото: ОПЗЖ