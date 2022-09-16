Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

В окупованому Бердянську ліквідували “заступника мера” та голову виборчкому

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В окупованому Бердянську ліквідували “заступника мера” та голову виборчкому

В окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні вночі ліквідували двох колаборантів – так званого заступника мера з питань ЖКГ Олега Бойка та його дружину – Людмилу Бойко.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Подружжя зрадників вбили біля їхнього гаража. Людмила Бойко – очолювала міську територіальну виборчу комісію із проведення незаконного референдуму.

Зараз дивляться

Також інформацію про ліквідацію Олега та Людмили Бойків опублікував колаборант Володимир Рогов, який оголосив себе “мером” Мелітополя.

Зазначимо, що Олег Бойко був місцевим депутатом від Опозиційної платформи – За життя.

Сьогодні, 16 вересня, в окупованому Луганську в будівлі “генпрокуратури ЛНР” пролунав потужний вибух, внаслідок чого від отриманих поранень загинули “генеральний прокурор” Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Фото: ОПЗЖ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка