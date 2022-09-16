Вересень, 16 в 16:50

У сучасному світі нам не обійтися без побутових електричних приладів. Холодильник, мікрохвильовка, духовка, чайник, пральна машинка – усе це є невід’ємною частиною нашого життя.

У той же час, зі збільшенням електричних приладів у будинку, зростає і навантаження на електричні мережі.

Захистити електроніку від непередбачуваних стрибків електрики допоможуть стабілізатори напруги.

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Що таке стабілізатор напруги та як вибрати його для дому – дивіться в нашому матеріалі.

Стабілізатор напруги – що це

Це спеціальне електротехнічне обладнання, яке призначене для стабілізації напруги на рівні 220 або 380 Вольт.

Стабілізатор здатний відключити навантаження при критично завищеній або заниженій напрузі, автоматично відключити прилади при короткому замиканні чи аварії на підстанції.

Загалом, вони застосовуються для захисту побутового, офісного, спеціального медичного чи опалювального обладнання.

Використання стабілізаторів напруги дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій, що можуть призвести не лише до поломки обладнання, а й до пожежі в результаті замикання.

Ці прилади доволі ефективні та мають багато переваг:

компактний розмір;

можливість установки вхідної напруги;

можливість установки часу затримки;

наявність цифрового індикатору;

вбудований датчик температури захищає пристрої від перегріву.

Робота якісного стабілізатора напруги забезпечує середню мережеву напругу в 220 В для роботи підключених побутових приладів.

Стабілізатор тримає під постійним контролем вихідну напругу і при необхідності регулює її до оптимальних значень.

Як правило, стабілізатори оснащені дисплеями, на яких може розміщуватися лічильник автоматичного введення/виходу напруги.

Які бувають стабілізатори

Мережеві

Вони розраховані на окремі пристрої і підключаються до звичайної розетки.

За допомогою мережевих стабілізаторів зручно контролювати напругу одного-двох пристроїв, наприклад, комп’ютера та телефона.

Коштують вони від 2 тис. грн до 10 тис. грн.

Магістральні

Ці стабілізатори використовуються для живлення всіх енергоспоживаючих пристроїв в приміщенні. Вони підключаються безпосередньо до електромагістралі.

Потужність цих приладів зазвичай перевищує 4 кВт.

Побутові стабілізатори напруги для будинку вирішують дві основні задачі:

знижують або підвищують напругу;

вимикають живлення в разі значних перепадів в мережі.

Обійдуться магістральні стабілізатори вам від 4 тис. грн до 25 тис. грн.

Стабілізатори напруги поділяються на кілька типів:

Релейні

Їх ще називають ступінчастими. Такі стабілізатори доволі часто використовуються в побуті.

Вони мають високу точність регулювання і при цьому відносно низьку ціну.

Переваги релейних стабілізаторів:

невеликі габарити;

широкий діапазон регулювання вхідного напруги;

можливість тривалого перевантаження;

широкий температурний режим, від -20 до + 40 ° С;

низька чутливість до спотворень вхідної напруги;

тривалий термін роботи – до 10 років.

Коштують вони від 2 тис. грн до 15 тис. грн.

Електронні

Ці стабілізатори складаються з двох частин – силової і керуючої. Пристрій працює за принципом перемикання обмоток трансформатора електронними ключами, в ролі яких виступають тиристори і сімістори.

З їх допомогою можна захистити опалювальний котел та побутові електроприлади (холодильник, чайник, мікрохвильовку тощо).

До переваг можна віднести:

тривалий термін роботи – до 10 років;

швидка реакція на зміну вхідної напруги;

висока точність регулювання напруги;

збереження потужності в режимі стабілізації;

відсутність затримок, потрібних на регулювання;

безшумність.

Однак вони мають певні недоліки. Зокрема, великі габарити, вагу та високу ціну. Вони вартують – від 3 тис. грн до 30 тис. грн.

Електромеханічні

У пристроях цього типу в схему входить автотрансформатор. Перевагами таких стабілізаторів є:

широкий діапазон вхідної напруги (130-260 В);

робота без спотворення вихідної напруги, стійкість до перевантажень;

низька чутливість до вхідних перешкод і спотворень напруги, форми і частоти струму.

Недоліки – нездатність працювати в умовах низьких температур і невисока швидкість стабілізації.

При спрацьовуванні сервоприводу виникає характерний шум, що триває кілька секунд. Чим вище потужність стабілізатора, тим більший буде шум.

Вартість – від 8 тис. грн до 109 тис. грн.

Як вибрати стабілізатор для дому

Загалом, майже кожен стабілізатор придатний для побутового використання. Усе залежить від ваших потреб та побажань.

Аби остаточно визначити, який саме стабілізатор напруги вибрати для свого будинку варто орієнтуватися в ключових характеристиках приладу та проконсультуватися з фахівцем.

При виборі стабілізатора звертайте увагу на: