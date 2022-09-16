Як знайти родича після деокупації населених пунктів: куди звертатися
Під час повномасштабної війни багато українців втратили зв’язок з рідними, які перебували на окупованих територіях.
Після звільнення низки населених пунктів не скрізь з’явився мобільний зв’язок та інтернет, що ускладнює процес пошуку.
Куди звертатися, щоб знайти родича після деокупації міст – читайте далі у матеріалі.
Насамперед потрібно звернутися із заявою про пошук особи до найближчого територіального органу Національної поліції України.
Можна надіслати запит поштою, зателефонувати за номером 102 (цілодобово) або на телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.
З’ясувати місцеперебування родича також допоможе Національне інформаційне бюро.
Варто зателефонувати за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 або заповнити відповідну форму для запитів на сайті. Для дзвінків з-за кордону: +380 44 287 81 65.
Ще один варіант – звернутися до колцентру уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номерами 0-800-339-247 з України, 095-896-04-21 з-за закордону.
Телефонувати можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. У суботу та неділю кол-центр працює у віддаленому режимі.
Крім цього, в Україні є низка онлайн-сервісів, які допомагають шукати родичів та близьких, з якими зник зв’язок:
- Пошук зниклих – це один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст.
- Пошук Україна 2022 – щоб подати заявку для пошуку родича, треба заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам та бійцям ТрО.
- Дитина не сама – Офіс президента створив цього бота спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики України для допомоги дітям у складних ситуаціях воєнного часу. Тут можна подати оголошення про розшук або ж повідомити про знайдену дитину.
- Надія-бот – чат-бот для пошуку людей у Харкові. Щоб ним скористатися, потрібно надати детальну інформацію про зниклу людину, відповівши на запитання.
- Знайди рідних – бот, створений за ініціативи Міжнародної асоціації кібербезпеки та інших громадських організацій.
- Служба розшуку дітей — департамент громадської організації Магнолія, створений для допомоги зниклим дітям та їх сім’ям.