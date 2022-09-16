Вересень, 16 в 17:24

Під час повномасштабної війни багато українців втратили зв’язок з рідними, які перебували на окупованих територіях.

Після звільнення низки населених пунктів не скрізь з’явився мобільний зв’язок та інтернет, що ускладнює процес пошуку.

Куди звертатися, щоб знайти родича після деокупації міст – читайте далі у матеріалі.

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Насамперед потрібно звернутися із заявою про пошук особи до найближчого територіального органу Національної поліції України.

Можна надіслати запит поштою, зателефонувати за номером 102 (цілодобово) або на телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.

З’ясувати місцеперебування родича також допоможе Національне інформаційне бюро.

Варто зателефонувати за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 або заповнити відповідну форму для запитів на сайті. Для дзвінків з-за кордону: +380 44 287 81 65.

Ще один варіант – звернутися до колцентру уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номерами 0-800-339-247 з України, 095-896-04-21 з-за закордону.

Телефонувати можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. У суботу та неділю кол-центр працює у віддаленому режимі.

Крім цього, в Україні є низка онлайн-сервісів, які допомагають шукати родичів та близьких, з якими зник зв’язок: