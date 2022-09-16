ЗСУ витіснили окупантів зі Студенок та Соснового на березі Сіверського Донця – ISW

Вересень, 16 в 8:45

Збройні сили України витіснили російські підрозділи із Соснового на північному березі річки Сіверський Донець та зміцнюють свої позиції у населеному пункті.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Також є повідомлення, що армія РФ відійшла з населеного пункту Студенок, щоб уникнути оточення.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що залишки 2 армійського корпусу “ЛНР” 202 та 204 мотострілецьких полків були розформовані в резерви. Можливо ці підрозділи поповнять резерви російської бойової армійської системи (БАРС), які ведуть бої в Лимані. Зазначається, що там армія РФ начебто зміцнила свої позиції.

Повідомляється, що українські Сили оборони просуваються через річку Оскіл на півночі Харківської області. Російське джерело стверджує, що ЗСУ розміщують бази та артилерійські позиції на всій території Харківської області, у тому числі біля Гряниківки на східному березі річки Оскіл біля траси Р79.

Аналітики зазначають, що якщо ЗСУ справді закріпилися у Гряниківці, то це означає, що російська лінія оборони на схід від річки Оскіл слабка і що позиції російських військ у цьому районі знаходяться далі на схід від річки, ніж передбачалося раніше.

Джерело: ISW