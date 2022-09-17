Вересень, 17 в 20:17

Пенсійна реформа в Україні буде реалізована вже після завершення повномасштабної війни. Йдеться про впровадження накопичувальних пенсій.

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради за участю міністрів, народних депутатів, представників Пенсійного фонду, а також Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як пояснив Шмигаль, накопичувальна пенсійна система буде впроваджена з 1 січня року, який настане після завершення воєнного стану.

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Наразі вже є відповідний законопроєкт, і очільник уряду дав завдання прискорити його внесення до Верховної Ради.

– Згідно з проєктом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року, – наголосив Шмигаль.

А поки ж міністерства повинні напрацювати необхідну нормативну базу, що накопичувальні пенсії з’явилися вчасно.

Накопичувальний рівень пенсій стане додатком до солідарної системи, яка зараз функціонує в Україні.

Як відомо, солідарна пенсійна система передбачає, що пенсіонерам виплачуються кошти, які перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду.

А накопичувальні пенсії – це другий рівень пенсійної системи України, який досі не впроваджено. Він передбачає накопичення додаткових коштів для майбутніх пенсіонерів через обов’язкову сплату внесків на індивідуальні пенсійні рахунки.

Донедавна в Міністерстві соцполітики допускали запуск пенсійної реформи в Україні в 2023 році. Однак тепер у Кабміні вирішили прив’язати цей процес до термінів завершення війни.

В уряді розглядали модель накопичувальної системи, згідно з якою роботодавці здійснювали б обов’язкові внески на пенсійні рахунки працівників за рахунок зниження ЄСВ. А працівники могли б сплачувати накопичувальні внески добровільно зі своєї зарплати.

Передбачалося, що 1% сплачуватиме роботодавець з ЄСВ на рахунок працівника, а ще 1% – працівник добровільно зі своєї зарплати (і для таких громадян держава могла б сплачувати додатково 1% так званого стимулюючого внеску).

Джерело: Денис Шмигаль