Пенсійна реформа в Україні відбудеться після війни: Шмигаль озвучив терміни
Пенсійна реформа в Україні буде реалізована вже після завершення повномасштабної війни. Йдеться про впровадження накопичувальних пенсій.
Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради за участю міністрів, народних депутатів, представників Пенсійного фонду, а також Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Як пояснив Шмигаль, накопичувальна пенсійна система буде впроваджена з 1 січня року, який настане після завершення воєнного стану.
Наразі вже є відповідний законопроєкт, і очільник уряду дав завдання прискорити його внесення до Верховної Ради.
– Згідно з проєктом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року, – наголосив Шмигаль.
А поки ж міністерства повинні напрацювати необхідну нормативну базу, що накопичувальні пенсії з’явилися вчасно.
Накопичувальний рівень пенсій стане додатком до солідарної системи, яка зараз функціонує в Україні.
Як відомо, солідарна пенсійна система передбачає, що пенсіонерам виплачуються кошти, які перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду.
А накопичувальні пенсії – це другий рівень пенсійної системи України, який досі не впроваджено. Він передбачає накопичення додаткових коштів для майбутніх пенсіонерів через обов’язкову сплату внесків на індивідуальні пенсійні рахунки.
Донедавна в Міністерстві соцполітики допускали запуск пенсійної реформи в Україні в 2023 році. Однак тепер у Кабміні вирішили прив’язати цей процес до термінів завершення війни.
В уряді розглядали модель накопичувальної системи, згідно з якою роботодавці здійснювали б обов’язкові внески на пенсійні рахунки працівників за рахунок зниження ЄСВ. А працівники могли б сплачувати накопичувальні внески добровільно зі своєї зарплати.
Передбачалося, що 1% сплачуватиме роботодавець з ЄСВ на рахунок працівника, а ще 1% – працівник добровільно зі своєї зарплати (і для таких громадян держава могла б сплачувати додатково 1% так званого стимулюючого внеску).
Джерело: Денис Шмигаль