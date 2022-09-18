Григорій Козловський про пісню Юлії Думанської: Перемога пишеться «жовто-блакитними»

Вересень, 18 в 20:58

Львівський підприємець і меценат, почесний президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський, який з перших днів війни допомагає армії, продовжує свою волонтерську діяльність. За свою допомогу Україні почесний президент футбольного клубу Рух отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових у різні роки. За його словами, в нинішні часи просто необхідно виявляти активність у громадському житті та допомагати боронити Україну.

Не хоче відставати від мецената і його красуня-дружина, співачка Юлія Думанська, яка нещодавно презентувала новий патріотичний кліп на пісню «Залишимось вільними». Нова пісня Думанської присвячена українським захисникам, які зараз боронять нашу землю від російського окупанта.

– Я вірю, що ми над усе залишимось Вільними! Перемога пишеться «жовто-блакитними». Воїни світла ми, – йдеться в пісні. «Усім серцем, всією душею, вірю залишимось вільними. Тепер синонімом слів «сила», «незламність» є Україна», – написала Юлія Думанська на своїй сторінці в Instagram.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Julia Dumanska (@julia_dumanska)

На початку кліпу йдуть чорно-білі кадри, а на словах «бути Перемозі» він стає кольоровим. У кліпі вдало показано, за що саме воює українська нація – кадри з сюжетами військових операцій змінюються на кадри квітучої, вільної й непереможної країни та її народу.

– Ці кадри уособлюють нову реальність, в якій українці живуть з 24 лютого. З одного боку – жахи війни, з іншого – свідчення того, як повстає вільна та квітуча Україна. Недарма у кліпі використаний такий образ – все, що пов’язано з війною, є чорно-білим, тьмяним, але кольорова, яскрава Україна все одно перемагає. І цей образ «зчитується» абсолютно однозначно: таку націю неможливо перемогти, – каже Григорій Козловський.

Це буде ще один улюблений трек у патріотичній музикальній скриньці українців.

Нагадаємо, Юлія Думанська – українська співачка, номінант музичної премії YUNA у категорії Кращий дует (2015), переможець у номінації Зліт року (2021) премії Top Hit Music Awards.