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РФ хоче зламати дух українців: розвідка Британії про обстріли цивільної інфраструктури

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ хоче зламати дух українців: розвідка Британії про обстріли цивільної інфраструктури
Фото: Pixabay

Росія ракетними ударами по цивільній інфраструктурі намагається підірвати моральний дух українців та уряду країни.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Наголошується, що від початку повномасштабного воєнного вторгнення армія РФ запустила кілька тисяч ракет великої дальності по території України.

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А за останні сім днів Росія збільшила кількість ракетних обстрілів саме цивільної інфраструктури навіть там, де в цьому немає жодної воєнної необхідності.

Сюди входять удари по електромережі та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

– Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила зони, в яких вона готова завдати удару, намагаючись безпосередньо підірвати моральний дух українського народу та уряду, – наголошують у розвідці.

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