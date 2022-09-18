Вересень, 18 в 10:35

Росія ракетними ударами по цивільній інфраструктурі намагається підірвати моральний дух українців та уряду країни.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Наголошується, що від початку повномасштабного воєнного вторгнення армія РФ запустила кілька тисяч ракет великої дальності по території України.

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А за останні сім днів Росія збільшила кількість ракетних обстрілів саме цивільної інфраструктури навіть там, де в цьому немає жодної воєнної необхідності.

Сюди входять удари по електромережі та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

– Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила зони, в яких вона готова завдати удару, намагаючись безпосередньо підірвати моральний дух українського народу та уряду, – наголошують у розвідці.