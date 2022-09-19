Вересень, 19 в 17:53

На Закарпатті кілька волонтерських організацій спільно збирають гроші на машину для наших захисників. Автівку назвуть на честь королеви Великої Британії Єлизавета II. Це така подяка за підтримку України покійною королевою.

Гроші на народний автомобіль збирають три волонтерські спільноти Закарпаття.

– Ми назвемо його на честь королеви Британії і з повагою до цієї країни, яка допомагає нам протистояти ворогу. Ми дякуємо усім небайдужим людям, які підтримують наше намагання. І будемо вдячні, якщо цю ініціативу підхоплять інші волонтерські спільноти Ужгорода. Бо разом завжди простіше робити добрі справи, – розповіла Галина Ярцева, координаторка волонтерського Руху підтримки закарпатських військових.

Волонтери уже зібрали понад 80 тисяч гривень. Це майже половина від необхідної суми. 860 євро на цей автомобіль перерахувала одна з організацій. Решту грошей зібрали під час благодійного ярмарку.

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⁃ На ярмарку смачно годували й напували, дивували крафтовими виробами, цікаво розважали піснями. А ще – активно займали діток, намалювали малюнок для ЗСУ, випустили в небо наші мрії і побажання – більшість з яких про перемогу і цілісну Україну, – каже співзасновниця ініціативи Творчі волонтери Ужгорода Юлія Дуб.

Волонтери збиралися провести другий день благодійного ярмарку, та дощі завадили їхнім планам. Тому закликають усіх небайдужих активно долучатися до доброї справи і донатити гроші.

Збір грошей планують завершити до кінця тижня. На Facebook-сторінці Творчих волонтерів будуть лотереї та продаж лотів саме на це авто.