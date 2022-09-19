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Факти / Україна / Суспільство

Успіхи ЗСУ надихають: 62% українців готові повернутися з-за кордону – опитування

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Українці
Фото: Depositphotos

Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині має позитивний вплив на міграційні настрої українців – все більше з них прагнуть повернутися додому за першої ж можливості. За результатами дев’ятої хвилі дослідження, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research 9-11 вересня, таких 62%.

Тобто це на 7 процентних пунктів більше, ніж у попередній хвилі дослідження.

– А 17% тих, хто був змушений залишити свій дім через війну, вже повернулися додому, – кажуть у компанії.

Соціологи також констатують різке зниження відсотка зовнішніх мігрантів, що воліють залишитися на новому місці проживання. Наприкінці серпня таких було 27%, а у вересні – лише 10%.

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Результати дослідження свідчать про збільшення відсотка українців, які почуваються у безпеці постійно або переважну частину часу. В попередній хвилі таких було 27%, зараз – 32%.

Успіхи ЗСУ надихають українців повертатися додому

Фото: Gradus Research

Компанія Gradus Research 9-11 вересня (дев’ята хвиля) провела опитування методом самозаповнення анкети в мобільному додатку за фінансової підтримки ЄС та у партнерстві з Центром економічного відновлення.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тис. у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Розмір вибірки у дев’ятій хвилі – 2 028 респондентів, попередня, восьма хвиля проводилася 25-28 серпня.

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Джерело: Gradus Research

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