Як українцям зекономити на комуналці – прості правила
Українці щоденно спостерігають за підвищенням цін на товари та послуги. Попри високі цінники в магазинах, на нас ще очікує важкий опалювальний сезон.
Хоч президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів, за комуналку все ж сплачувати доведеться.
Мало хто знає, але існують прості правила, дотримуючись яких, можна неабияк зекономити на комунальних послугах.
Як українцям зекономити на комунальних послугах – дізнавалися Факти ICTV.
Як зекономити на комуналці – правила
Київтеплоенерго опублікувало поради для українців, які допоможуть раціонально користуватись побутовими приладами та економити енергію:
- Встановлюйте холодильник подалі від плити чи інших електричних приладів. Справа у тому, що прилади збільшують навантаження на компресор холодильника, що в результаті призводить до використання більшої кількості електроенергії.
Відстань від холодильника до стіни має становити не менше 5 см. Пам’ятайте, що неправильно розташований холодильник споживає до 30% більше енергії.
Крім того, якщо ви збираєтесь купувати нову техніку чи замінювати стару, то вибирайте економічні прилади з класом енергоефективності не нижче А+.
- Завантажуйте пральну машинку на дозволений максимум – при частковому завантаженні споживається майже стільки ж енергії, як і при повному.
- Посудомийну машину теж завантажуйте на максимум – ви можете кілька днів збирати брудний посуд, а потім мити усе разом.
Щоб брудні тарілки та каструлі не почали тхнути, приберіть з них залишки їжі та ополосніть водою.
- Розпочинайте прасування з тих речей, які потребують мінімальної температури. Поступово підвищуйте градус та продовжуйте прасувати інші речі.
Крім того, якщо правильно випрати та висушити одяг, то його взагалі можна не прасувати.
- В електрочайнику кип’ятіть лише необхідну кількість води. Наприклад, якщо чай будете пити лише ви, кип’ятіть воду на одну чашку.
- Регулярно очищуйте чайник від накипу – це підвищить теплопровідність та зменшить споживання електроенергії.
Крім того, своєчасне очищення чайника від накипу продовжить термін його служби. Одним з простих та дешевих способів очистки є лимонна кислота.
- Налаштуйте температуру бойлера – якщо вона зависока, це зайві витрати.
- Не вимикайте повністю бойлер – на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля.
- Під час приготування їжі на електроплиті користуйтесь посудом з кришкою. Страва приготується швидше, а електроенергії буде спожито менше.
Також ви можете користуватись мікрохвильовкою або мультиваркою. Ці прилади допоможуть швидко приготувати їжу, при цьому споживаючи мало електроенергії.
Економія води
- Вчасно вимикайте воду, коли вона вам не потрібна. Наприклад, під час чищення зубів чи миття голови, якщо вода просто стікає, краще вимкніть кран.
- Користуйтеся справною сантехнікою. Через кран або трубу, котрі протікають, за добу можна втратити від 20 до 200 л води.
- Замініть зливний бачок унітаза на сучасний з двома режимами зливу – звичайним та економним. Це дозволить заощадити близько 20 л на день.
- Приймайте душ, а не ванну.
- Коли миєте посуд, набирайте у раковину води та закривайте її корком. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою.
Економія тепла
Цьогоріч тепло у квартирі дуже важливе, тому щоб не втрачати його та не сплачувати більше:
- Утепліть квартиру чи будинок.
- Замініть вікна в квартирі на металопластикові та встановіть зимовий режим.
- Не провітрюйте довго квартиру взимку. Краще одночасно відчинити вікна на 5 хв.
- На батареї встановіть регулятор температури. Так, якщо буде спекотно, ви зможете зменшити температуру і відповідно заощадите.
- Встановіть за радіатором тепловідбивний екран. Таким чином, більше тепла буде йти на обігрів кімнати, а не на нагрівання стіни за батареєю.