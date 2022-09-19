Вересень, 19 в 13:13

Українці щоденно спостерігають за підвищенням цін на товари та послуги. Попри високі цінники в магазинах, на нас ще очікує важкий опалювальний сезон.

Хоч президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів, за комуналку все ж сплачувати доведеться.

Мало хто знає, але існують прості правила, дотримуючись яких, можна неабияк зекономити на комунальних послугах.

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Як українцям зекономити на комунальних послугах – дізнавалися Факти ICTV.

Як зекономити на комуналці – правила

Київтеплоенерго опублікувало поради для українців, які допоможуть раціонально користуватись побутовими приладами та економити енергію:

Встановлюйте холодильник подалі від плити чи інших електричних приладів. Справа у тому, що прилади збільшують навантаження на компресор холодильника, що в результаті призводить до використання більшої кількості електроенергії.

Відстань від холодильника до стіни має становити не менше 5 см. Пам’ятайте, що неправильно розташований холодильник споживає до 30% більше енергії.

Крім того, якщо ви збираєтесь купувати нову техніку чи замінювати стару, то вибирайте економічні прилади з класом енергоефективності не нижче А+.

Завантажуйте пральну машинку на дозволений максимум – при частковому завантаженні споживається майже стільки ж енергії, як і при повному.

дозволений – при частковому завантаженні споживається майже стільки ж енергії, як і при повному. Посудомийну машину теж завантажуйте на максимум – ви можете кілька днів збирати брудний посуд, а потім мити усе разом.

Щоб брудні тарілки та каструлі не почали тхнути, приберіть з них залишки їжі та ополосніть водою.

Розпочинайте прасування з тих речей, які потребують мінімальної температури. Поступово підвищуйте градус та продовжуйте прасувати інші речі.

Крім того, якщо правильно випрати та висушити одяг, то його взагалі можна не прасувати.

В електрочайнику кип’ятіть лише необхідну кількість води. Наприклад, якщо чай будете пити лише ви, кип’ятіть воду на одну чашку.

Регулярно очищуйте чайник від накипу – це підвищить теплопровідність та зменшить споживання електроенергії.

Крім того, своєчасне очищення чайника від накипу продовжить термін його служби. Одним з простих та дешевих способів очистки є лимонна кислота.

Налаштуйте температуру бойлера – якщо вона зависока, це зайві витрати.

бойлера – якщо вона зависока, це зайві витрати. Не вимикайте повністю бойлер – на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля.

– на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля. Під час приготування їжі на електроплиті користуйтесь посудом з кришкою. Страва приготується швидше, а електроенергії буде спожито менше.

Також ви можете користуватись мікрохвильовкою або мультиваркою. Ці прилади допоможуть швидко приготувати їжу, при цьому споживаючи мало електроенергії.

Економія води

Вчасно вимикайте воду, коли вона вам не потрібна . Наприклад, під час чищення зубів чи миття голови, якщо вода просто стікає, краще вимкніть кран.

. Наприклад, під час чищення зубів чи миття голови, якщо вода просто стікає, краще вимкніть кран. Користуйтеся справною сантехнікою . Через кран або трубу, котрі протікають, за добу можна втратити від 20 до 200 л води.

. Через кран або трубу, котрі протікають, за добу можна втратити від 20 до 200 л води. Замініть зливний бачок унітаза на сучасний з двома режимами зливу – звичайним та економним . Це дозволить заощадити близько 20 л на день.

на сучасний з двома режимами зливу – та . Це дозволить заощадити близько 20 л на день. Приймайте душ, а не ванну .

. Коли миєте посуд, набирайте у раковину води та закривайте її корком. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою.

Економія тепла

Цьогоріч тепло у квартирі дуже важливе, тому щоб не втрачати його та не сплачувати більше: